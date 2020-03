Jak vznikly fotky z OH: Tak Krpálek pózoval ve vlnách a unikátní "výtah" | iSport.cz

Barbora Reichová a její fotografie z olympiády v Riu • FOTO: Koláž iSport.cz Největší český příběh z olympiády v Riu? Jednoznačně zlato judisty Lukáše Krpálka. Právě jemu je věnována pozornost ve výběru deseti snímků od fotografky deníku Sport Barbory Reichové, která zápolení sledovala před čtyřmi lety přímo na místě a popsala okolnosti vzniku jednotlivých fotografií. Ale dojde také na ostatní české sportovce i velké hvězdy Usaina Bolta a Michaela Phelpse. Dozvíte se, že není lehké je dobře je zachytit ve výjimečných chvílích...

Krpálek poprvé Judista Lukáš Krpálek na cestě k olympijskému zlatu • Foto Barbora Reichová (Sport) Lukáš Krpálek si v Riu splnil sen získáním své zlaté olympijské medaile. Z pohledu českého týmu byl tak největší osobností celých her a proto mu ve svém výběru TOP TEN věnuji hned tři fotografie. První z nich je z finálového zápasu kategorie do 100 kg, kdy složil nasazenou jedničku Ázerbájdžánce Elama Gasimova na ipon a jeho nevěřícný pohled se obrátil hned směrem k trenérovi. Krom tohoto Lukášova zlatého příběhu má pro mě tato fotka svůj sólo příběh. Ještě před judem jsem byla fotit kanoisty v kanále na divokou vodu, což bylo úplně na jiném konci Ria. Celý den jsem přes internet sledovala, jak si Lukáš Krpálek vede. Čím úspěšnější Lukáš byl, tím byla já nervóznější. Věděla jsem, že se musím co nejrychleji dostat do haly. Už si nevzpomenu, jak přesně dlouho cesta trvala, ale připadalo mi to jako věčnost. Když jsme tam s kolegou konečně doběhli, zastavil nás pořadatel. Nebylo možné se během zápasu, ani přes naše urputné prosby do haly dostat a tak jsme museli na dálku sledovat, jak Lukáš svádí svůj semifinálový souboj. Zvítězil! A jen co pořadatel odstoupil, téměř sprintem jsme utíkali obsadit poslední fotopozice, které byly volné. Měli jsme štěstí v tom, že to byla místa bezprostředně vedle Lukášova kouče a tím směrem se tak Lukáš později radoval ze zisku svého triumfu.

Krpálek podruhé Lukáš Krpálek se zlatou medailí a vzpomínkou na kamaráda Alexandra Jurečku • Foto Barbora Reichová (Sport) Znovu Lukáš Krpálek a to při medailovém ceremoniálu několik minut po finálovém souboji. Na fotce se mísí spousta emocí. Během znějící české hymny Lukáš Krpálek v jedné ruce svíral svou právě vybojovanou zlatou medaili a v druhé držel fotografii zesnulého přítele Alexandra Jurečky, jenž tragicky zahynul v roce 2015. V Riu chtěli startovat spolu. Lukáš zlato vybojoval pomyslně i pro něj.

Krpálek potřetí Lukáš Krpálek se svým zlatem z Ria ve vlnách • Foto Barbora Reichová (Sport) V tomto výběru už poslední Lukáš Krpálek. Tentokrát jeho radost ze speciálního fotografovaní na pláži Copacabana. Lukáše jsme poprosili, aby nám zapózoval v kimonu na pláži. Nejprve stál na písku, ale po nějaké době nás napadlo, že by mohl udělat pár kroků dozadu. V tu chvíli jsme si ale neuvědomili, že vlny oceánů jsou dost divoké a tak byl Lukáš najednou mokrý až po kolena.... při pohledu na vlnu, co se řítí za ním, dokážete uhodnout, co se stalo dál. Lukáš byl mokrý až do pasu a nás fotografy to málem stálo vybavení :)

Dostálova radost Kanoista Josef Dostál a jeho stříbrná radost v Riu • Foto Barbora Reichová (Sport) Pepa Dostál je pro mě velký sympaťák a bojovník. Byla jsem tedy opravdu moc ráda, že se mohl takhle radovat ze zisku své stříbrné medaile. Na medailový ceremoniál se nedostane úplně každý fotograf, ale jen ti, kteří mají na stupních své závodníky. Je to vždycky takový malý závod nás fotografů. Čekáme nastoupení na jednom místě a jen co pořadatel povolí, můžeme se přesunout na fotopozice u stupňů vítězů. Většinou tak mezi sebou svádíme sprinterské souboje, protože kdo dřív přijde, lépe řečeno přiběhne, ten má lepší místo. V tu chvíli jsem byla ale tak zblblá, že jsem si nebyla jistá, jestli je stupínek pro stříbrného medailistu vpravo nebo vlevo. Najednou mi tak mé sprinterské dovednosti byly bez procvičení paměti celkem k ničemu... Takže, jak to vlastně je? Na které straně stupňů vítězů je stříbrná pozice? Hm? :)

Synek zdraví se stříbrem Veslař Ondřej Synek kyne fanouškům po zisku stříbra na olympiádě v Riu • Foto Barbora Reichová (Sport) U vody zůstaneme tentokrát s Ondrou Synkem. Další stříbrná medaile vybojovaná na vodním kanále s výhledem na sochu Krista. Opět emoce, ač ne tak divoké jako u Pepy. Ondra odjíždí se svou medailí na krku podél tribuny a děkuje fanouškům, kteří ho hnali do cíle, seč jim síly stačily. Slunce v protisvětlu dodalo celé fotografii hezkou atmosféru.

Štěpánek v extázi Radost tenisty Radka Štěpánka na olympiádě v Riu • Foto Barbora Reichová (Sport) Tuhle fotografii mám ráda. Radost po vítězství jako jakési poděkování je většinou směřováno trenérům a těm nejbližším. Opět se mi tedy vyplatilo posadit se blízko k nim. O Radkovi Štěpánkovi se ví, že je to bavič a showman, čemuž také tak trochu odpovídá tenhle projev radosti. Za ním utíká usmívající se Lucie Hradecká. Zrovna se jim totiž podařilo vybojovat bronzové medaile.

Přijíždí Kulhavý Biker Jaroslav Kulhavý přidal na olympiádě v Riu do sbírky další medaili • Foto Barbora Reichová (Sport) Jaroslav Kulhavý, obhájce zlaté medaile z her v Londýně, se takhle radoval i ze zisku své stříbrné medaile. Téměř na konci her tak přišel další bonbónek v podobě jeho medaile. Mně už pomalu docházely síly po třech týdnech každodenního focení, ale jsem ráda, že jsem měla ještě dost energie a tvrdé lokty, abych vybojovala místo v cíli a mohla tak vyfotit příjezd šampióna.

Jak na start kanálu... Unikátní jezdící pás pro vodní slalomáře na olympiádě v Riu • Foto Barbora Reichová (Sport) Pro mě jedna z nejvtipnějších fotek z OH vznikla na tréninku kanoistů. Nevím, jestli to je běžným zvykem, ale já takový jezdící pás na kanále ještě nikdy neviděla a proto mi přišlo strašně zajímavé si ho cvaknout. Vodáci se tak dostávali na start kanálu. Trochu mi to připomíná sjezdovky s vlekem pro děti. Jen nám tam chybí trochu sněhu.

Jak vyfotit Bolta Usain Bolt opět první přede všemi - i na olympiádě v Riu • Foto Barbora Reichová (Sport) Král Usain Bolt a jeho kontrolovaný doběh do cíle během semifinále na 100 metrů. Sledovat a fotit Usaina Bolta byla vždycky výzva a radost. Člověk nikdy nevěděl, co udělá za gesto a bláznivinu. Na OH v Riu jsem zažila, když se radoval těsně pod tribunou, kde seděli jeho přátelé. Usaina a jeho příznivce dělil koridor, ve kterém stáli fotografové na postaveném lešení. Ve chvíli, kdy se před nimi zastavil, vypukl fotografický blázinec. Všichni se tlačili na sebe a každý chtěl mít jeho fotografie z co nejkratší vzdálenosti. Před tím ale nikdo netušil, že se u nich zastaví a tak na to fotografové nebyli připraveni. Měli kolem sebe náhradní fototaparáty, objektivy, které všechny popadaly zhruba ze dvou metrů na zem. Celá tahle několikavteřinová fotojízda stála fotografy desítky tisíc za rozbité vybavení.