Miliony pro ženské sporty, část nakonec i pro fotbal. Cíl? LOH 2028

Šest ženských kolektivních sportů se může chystat, že se rok co rok podělí o 150 milionů dotačních korun. Nabízí je Národní sportovní agentura. Cíl leží sedm let daleko a je jím účast na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Jenže: kam se vytratil ženský fotbal, sport s největší členskou základnou? V článku dotaci vysvětluje předseda NSA Filip Neusser, v závěru pak rozhovor se sportovním ředitelem ČOV, který souhlasí jen zčásti.

Házená, ragby, vodní pólo, pozemní hokej, basketbal, volejbal. Vše v ženském provedení. Předseda NSA Filip Neusser vymyslel právě pro tyto sporty dotační výzvu, díky které se mají probojovat na letní olympiádu 2028. A pozor, fotbal k nim patří rovněž, byť původně nebyl zmíněn.

české týmy na OH (od roku 1996) ženy 2012 basketbal 2008 basketbal 2004 basketbal muži 2021 basketbal 2000 fotbal

Pojďme si odpovědět na hlavní otázky, které se výzvy týkají. Nejprve ta úplně základní: Proč právě tato šestka, nakonec i s fotbalem sedmička sportů? „Je to jednoduché,“ říká Filip Neusser. „Sportovním vrcholem jsou olympijské hry a právě a jenom v těchto sportech se mezi ženami bude v Los Angeles soutěžit. Prostředky jsou omezené a národních svazů je sto dvacet. Nemohou mít všichni všechno. Proto jsme vypsali tuto výzvu právě směrem k olympiádě 2028,“ vysvětluje český šéf sportu.

Jinými slovy a s nadsázkou, kdyby se na Hrách týmově cvrnkaly kuličky, i jejich svaz by se mohl přihlásit o podíl ze sto padesáti milionů ročně, které NSA na tuto výzvu vyčlenila. Kuličky to samo sebou nebudou, ale třeba softball či baseball potenciálně ano – není totiž vyloučeno, že si je američtí pořadatelé na Hry dodatečně vyberou.

Otázka druhá. Proč pouze ženské a pouze kolektivní sporty? „Protože na mužský sport dáváme nepoměrně vyšší částky. Z našich čísel navíc jednoznačně vyplývá, že kolektivní sporty jsou dlouhodobě podhodnocené. A dále je prokazatelné, že náklady na úspěch jsou v případě ženského kolektivního sportu nižší,“ tvrdí Neusser.

Ten navíc nepopírá, že částečně ve věci hraje roli i současný trend, a to nejenom ve sportu, který především ve světě razí podporu žen. „Jde to ruku v ruce, to ano, ale především plníme svůj plán v tom, že vyvažujeme náklady na ženský sport. Ve všech svazech, i když se liší v poměru, u kolektivních sportů platí, že převažují náklady na muže. Někde to je 70 ku 30, jinde třeba vyrovnanější,“ říká Neusser, který se netají tím, že je z tohoto projektu nadšený.

Martin Doktor, bývalý slavný kanoista a nynější sportovní ředitel ČOV, ovšem takové nadšení úplně nesdílí. „Já osobně si myslím, že není úplně dobré si vybrat jenom ženské sporty. To z logiky věci úplně nedává smysl,“ tvrdí. „Pojďme vybrat sporty, kde potenciálně ta šance je. Jestli zjistíme, že to jsou ženské týmové sporty, už konkrétní, tak ano, nemám proti tomu vůbec nic. Ale nesmí to být tak, že podporujeme ženské sporty, tak proto to dáváme do ženských týmových sportů.“

Tady však Doktor patrně neuspěje, protože právě takto, tedy výlučně na ženské týmové sporty, je výzva koncipována. „Jsou dlouhodobě podhodnoceny,“ opakuje Neusser. „Je to systémové řešení s dlouhodobým cílem, v sedmiletém cyklu to dává smysl. Není to plýtvání, ale správně vynaložené prostředky.“

Fousek: Určitě si zažádáme

Teď otázka třetí. Jak je to tedy s tím ženským fotbalem, jehož růst je jedním z pilířů programu nového předsedy Petra Fouska? Při představení projektu ho Neusser nezmínil. „Záměrně,“ přiznává. „Fotbal je velké specifikum. Já ho potřebuju lépe pochopit. Bylo mi řečeno, že třeba fotbalová Sparta dává do žen dvacet milionů korun ročně. To je třeba ve vodním pólu nepředstavitelné. Ale vím, že prostředky případně nepůjdou klubům, nýbrž fotbalové asociaci. S jejím předsedou Petrem Fouskem jsem v kontaktu a věc jsme spolu probírali. Je to tak, že se fotbal může do výzvy přihlásit a předpokládám, že to udělá.“

Fousek si s Neusserem v zásadě notuje. „O podpoře jsme spolu hovořili, hledali jsme i jiné mechanismy. Možná někoho zmátlo, že výčet podporovaných sportů ze strany NSA byl mylně zaměněn za taxativní,“ tvrdí Fousek. „Ženský fotbal každopádně má možnost o tuto podporu zažádat a také tak učiníme. Máme čtyři ženské reprezentační týmy a 14 000 registrovaných hráček. Nedovedu si vůbec představit, že by to nebylo vzato do úvahy. Podpora NSA zásadně pomůže zejména směrem k výstavbě reprezentačních kategorií, které se o budoucí OH utkají. Postup je náš cíl, byť velmi obtížný.“

Podle Neussera ovšem neplatí přímá úměra mezi velikostí svazu a výší obdržené dotace. „Že jsou největší a nejznámější, neznamená, že dostanou nejvíce prostředků,“ podotýká šéf NSA.

Sedm národních svazů má nyní za úkol do konce září vypracovat své koncepce. Na jejich základě pak padne rozhodnutí, zda a především jakou částku od státu obdrží. Fotbal se o tu svou přihlásí také a velmi pravděpodobně se dotační pomoci dočká.

Jak se miliony podělí?

Na každý svaz vychází při rovnoměrném rozdělení přibližně 21 milionů korun ročně. Po dobu sedmi let. Jenže tak to být nemusí. Jak si svazy mezi sebou dotaci 150 milionů rozdělí, ještě není jasné. „Záleží na koncepci, kterou svazy vypracují,“ říká Filip Neusser, šéf NSA.

Taky neplatí, že přidělená podpora vydrží po celou dobu. „Každý dostane dva roky hájení, během nich musí vytvořit systém. V roce 2024 už musí být jasné výsledky a cíle, které musí plnit. Pokud ne, vypadnou.“ Pak je možné – také podle celkového rozpočtu NSA – že jejich příděl získá svaz, který si směrem k olympiádě stojí lépe. (šq)

A co hokej?

Současná výzva se týká pouze letních sportů. Ovšem Národní sportovní agentura plánuje vypsat obdobnou, která nabídne dotaci zimním ženským kolektivním sportům. A to s výhledem na olympijské hry 2030. Z logiky věci dorazí taková nabídka pouze k lednímu hokeji, případně curlingu. (šq)

Pohled Ondřeje Škvora:

Na sílu

Stát, tedy každý z nás, dá příští rok do sportu sedm a půl miliardy korun. Z tohoto pohledu vypadá 150 milionů jako kapka. Dvě procenta. No ale pořád to je sto padesát milionů, za sedm let přes miliardu. A já mám fakt pochyby, jestli dává smysl pokoušet se vytáhnout na olympiádu sporty, o něž není v Česku opravdový zájem. Vodní pólo, ragby či pozemní hokej provozuje od žaček až po ženy – dohromady – pod dva tisíce hráček. A ani divácká obec asi nebude početná. Je to na sílu.

Doktor: Vyberme sporty, kde ta šance je

Sto padesát milionů korun ročně má jít na podporu ženských týmových sportů s výhledem na účast na Hrách v Los Angeles 2028. Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor podporu vítá, k návrhu šéfa NSA Filipa Neussera ale má své výhrady. „Není dobré si vybrat jenom ženské sporty,“ říká. (nit)

Co si o novém projektu myslíte?

„Za mě je jakákoli podpora sportu dobře. Jenom se musí dávat pozor, aby to bylo efektivní a aby to dopadlo tam, kde je záměr. Na rovinu řeknu, že z hlediska týmových olympijských sportů je kalkulace s tou účastí daleko složitější. V některých sportech jsme teď od toho opravdu daleko. Jestli to bude nějaký dlouhodobý plán, který by měl zajistit, že v budoucnu budeme mít v týmových sportech účasti na olympijských hrách, já jsem jenom pro. Jenom pozor na to, jak se bude vybírat, kdo bude ten, který bude podporovaný.“

Je podle vás vize dostat do Los Angeles některý ze zmíněných ženských týmových sportů reálná?

„Já jsem dalek, abych si v takovýchhle věcech myslel něco dopředu. Čas rychle běží, jestli by to byly sporty, které v současné chvíli nemají u nás tak velkou základnu, tak by to bylo velice složité. Myslím, že složité je to i ve sportech, kde jsme s kvalifikací těsně před branami. Bál bych se toho říkat, že za dva olympijské cykly se to povede, neřkuli že dva cykly to teď nejsou.“

Je systémově dobře, aby šla podpora jen k ženským sportům?

„Já osobně si myslím, že není úplně dobré si vybrat jenom ženské sporty. To z logiky věci úplně nedává smysl. Pojďme vybrat sporty, kde potenciálně ta šance je. Jestli zjistíme, že to jsou ženské týmové sporty, už konkrétní, tak ano, nemám proti tomu vůbec nic. Ale nesmí to být tak, že podporujeme ženské sporty, tak proto to dáváme do ženských týmových sportů. Mohli bychom pak podporu nedat v dalších sportech a mohli bychom to minout, což by byla škoda.“

Kam přesně by měla finanční podpora v rámci týmových sportů směřovat?

„Myslím, že to bude v každém sportu trošku jiné. Musí se najít, na jaké úrovni sport je a jestli se podpora má dát do developmentu, do reprezentačních družstev juniorů, nebo třeba trochu do seniorské kategorie. Tam je to hrozně složité. Tohle samozřejmě nejlíp vědí sportovní svazy.“

Mělo by se myslet i na fotbal, který má mezi olympijskými sporty specifické postavení?

„Pokud si pamatuju, u fotbalu to od postupu zas tak daleko nebylo a zdálo se mi, že fotbalisti jsou relativně zklamaní. Myslím, že to není tak, jak se všeobecně myslí, že pro fotbal olympijské hry nejsou úplná priorita, protože mají svoje mistrovství. Je to systémová věc, rozhodně nevylučovat žádný sport dopředu, než si uděláme nějakou analýzu, kde by to mělo opravdu působit.“

Nebude třeba nastavit komunikaci s agenturou, která je v českém prostředí stále novým prvkem?

„Tohle ve sportu samozřejmě není vůbec jednoduché. Každý sport si hájí svoje zájmy, je to logické. Na druhou stranu, jestli to má fungovat, tak v tomhle musí panovat shoda. Vždycky se ukázalo, že jakmile se vypálil nějaký projekt od boku a vyvolal kontroverzi, tak pak nefungoval. Tohle zaslouží širokou diskuzi na sportovním poli. Je tady hodně lidí, kteří týmovým sportům rozumí, musí se akorát oslovit.“