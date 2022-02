Kde slavní prožili hokejové Nagano: Štěpánek v pyžamu, Soukalovi brečeli

Jak v roce 1998 prožíval Nagano Vémola, Štěpánek či Soukalová? • FOTO: Koláž iSport.cz Kde jsi byl, když... česká hokejová reprezentace vyhrála olympijské hry v Naganu? Na okřídlenou otázku modifikovanou na jeden z největších sportovních okamžiků české historie odpovídá v seriálu Já a sport na Czechteam.tv plejáda osobností ze sportu či kultury. Jak si legendární zlato vybavují třeba bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová, tenisový reprezentant Radek Štěpánek, oštěpařka Barbora Špotáková či herci Jakub Štáfek, Eliška Křenková a Tomáš Matonoha? Ten prozradil trochu pikantnější historku než MMA zápasník Karlos Vémola, na kterého je to prý trochu příliš do minulosti.

Radek Štěpánek (bývalý tenista) „To si vzpomenu naprosto přesně, bylo to na turnaji v Rakousku, kde jsme hráli satelitní turnaj. Bylo nás tam asi šest sedm kluků z Česka a vstávali jsme brzy ráno na zápasy našich. Já, jelikož jsem byl v tu dobu z celé party nejmladší, tak jsem musel obíhat pokoje a budit je. Chodili jsme se dívat v pyžamu do televizní místnosti a fandili jsme stejně jako celý národ a bylo to nezapomenutelný.“

Eliška Křenková (herečka) „Myslím, že jsem byla v první třídě a byla jsem na škole v přírodě. Pamatuju si, že se zrušila škola a všechny děti jsme šly k paní učitelce na pokoj, protože tam měla malou televizi, a koukali jsme se na přenos.“

Tomáš Matonoha (herec) „To vím naprosto přesně, poněvadž já jsem to prospal, zažil jsem to až dopoledne. Prospal jsem to proto, že jsem měl takový jako rande a to rande skončilo úspěšně a já jsem ho strávil v ložnici, takže jsem to měl opožděný. Probudil jsem se a už jsme byli olympijští vítězové.“

Barbora Špotáková (oštěpařka) „Pamatuju si to velmi dobře, protože jsem byla na střední škole. Měli jsme mít hnedka ráno snad němčinu, ale dovolili nám běžet do místnosti na video a byli jsme tam celá třída a fandili jsme, pamatuju si, jak jsme se drželi za ramena... A pak jsem byla i na Staromáku se nechat pošlapat v tom davu. Bydlela jsem blízko, tak jsem se tam šla spíš ze zvědavosti podívat.“

Jakub Štáfek (herec a scénárista) „Bylo mi nějakých osm let a byl jsem v obýváku s rodičema na Vinohradech a sledovali jsme to všichni u televizní obrazovky.“

Gabriela Soukalová (bývalá biatlonistka) „Vzpomínám si moc dobře, to je zážitek, na který nikdy nezapomenu, i navzdory tomu, že mi bylo teprve pár let a chodila jsem na základní školu. Byli jsme doma a bylo to neskutečný. Pamatuju si, že většina členů naší rodiny u toho brečela, takže bomba.“

Karlos Vémola (MMA zápasník) „Vzhledem k tomu, že dělám povolání, jaký dělám, tak takhle daleko si určitě nevzpomenu, ale vím jistě, že jsem to sledoval a že jsem oslavoval, tehdy asi nějakou dietní kolou.“