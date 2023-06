Expertní komise ČOV je proti Rusům na OH: Šancí ale je podepsat, že...

Není to hřebík do ruské a běloruské rakve, ale je to návrh na další utažení šroubů. Nezávislá expertní komise ČOV pod vedením Michaela Žantovského přišla po tříměsíční práci se čtyřmi doporučeními. Tři z nich se drží březnového apelu MOV – účast Ruska a Běloruska na OH v Paříži po dobu trvání agrese na Ukrajině je nepřípustná, stejně tak jejich týmů a sportovců a funkcionářů ve smluvním vztahu s vojenskými či bezpečnostními složkami.

Citlivý je čtvrtý bod, který se věnuje případné účasti Rusů a Bělorusů za splnění předem daných podmínek. Těmi by byl start pod neutrální vlajkou a podpis čestného prohlášení o jednoznačném nesouhlasu s agresí.

„Doporučení MOV z března, které vyvolalo takový ohlas, fakticky vylučuje minimálně osmdesát procent ruských a běloruských sportovců. Už MOV zavedl prvek subjektivního postoje k válce. My na to navazujeme,“ řekl Žantovský.

V komisi s ním zasedají taky olympijská šampionka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons, diplomat Petr Kolář, právník Marek Procházka, senátor Jiří Růžička a vrchní ředitel sekce právní a konzulární ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

Čestné prohlášení by na návrh komise musel podepsat každý ruský a běloruský sportovec, který by splnil výše uvedené podmínky, pokud by chtěl příští rok startovat na OH v Paříži.

„V souladu s cílem vytvořit mírovou společnost, obsaženém ve druhém základním principu olympismu Olympijské charty, prohlašuji, že se nepodílím na jakémkoli aktu agrese proti suverenitě a územní celistvosti členského státu OSN ze strany jiné země, ani ho nepodporuji, neomlouvám a neschvaluji,“ zní navrhované prohlášení.

Komise se musela vypořádat se zněním olympijské charty, která zakazuje jakoukoli diskriminaci, ať kvůli rasové, náboženské nebo státní příslušnosti. Podle Žantovského ale snaha omezit účast sportovců ze zemí válečných agresorů není diskriminací ale tzv. diferenciací.

„Diferenciace je něco jiného než diskrimance. My se domníváme, že je mimo vší pochybnost, že diferenciace vůči sportovcům, kteří se dopouští největší ozbrojené agrese, jakou si v naší generaci pamatujeme, je v zájmu obecného blaha demokratické společnosti,“ vysvětlil Žantovský.

Podle právníka Marka Procházky jsou tři hlavní argumenty k tomuto postupu – ochrana lidských práv ukrajinských sportovců na Hrách, bezpečnostní aspekt Her a taky snaha přispět k deeskalaci války.

„Nám všem velmi záleží na tom, aby ruští a běloruští sportovci na olympiádě nestartovali, byť pod nějakou neutrální vlajkou, protože to by byl jasný moment propagace Ruska nebo Běloruska, které by ty země dokázaly neuvěřitelně využít,“ uvedl senátor a člen expertní komise Jiří Růžička.

„Samotná účast pod neutrální vlajkou by ze strany ruských a běloruských sportovců představovala mlčenlivý souhlas s tím, co se děje ve jménu jejich země a poskytovala by Putinovu a Lukašenkovu režimu argumentaci a veřejné postavení, které naprosto neodpovídá situaci,“ uvedl Žantovský.

Návrh české expertní komise je především k Rusům tvrdší, než by se na první pohled mohlo zdát. V Rusku je totiž odpor proti válce na Ukrajině považován za trestný čin. Podle dubnového prohlášení svého prezidenta Franceska Ricci Bittiho proto Asociace letních olympijských mezinárodních federací ASOIF neplánuje Rusy a Bělorusy nutit k podobným prohlášením. Podle tohoto návrhu budou muset podepsat jen deklaraci neutrality.

Doporučení expertní komise vzal ve středu na vědomí výkonný výbor ČOV. Během následujících týdnů by měla proběhnout videokonference, kdy komise své závěry představí MOV.

„Na mě to dělá velký dojem. Klobouk dolů. Věřím, že to bude velký příspěvek,“ řekl Kejval.

MOV se zatím drží svých březnových doporučení, která poslala mezinárodní sport do zmatku. Zatímco například atletika nadále odmítá účast Rusů a Bělorusů ve svých soutěžích, další federace jako judo, box, stolní tenis nebo moderní pětiboj naopak sportovce z těchto zemí přijaly do olympijských kvalifikací.

„Vlastní rozhodnutí chce MOV posunout na nejzazší možnou dobu. Konflikt se vyvíjí,“ řekl Kejval.