ZOH 2026 v Itálii: zahájení na San Siru, šest středisek. Hry, jaké svět neviděl

Kde všude se budou konat zimní olympijské hry v roce 2026? • FOTO: Koláž iSport.cz Za rok touhle dobou bude planout olympijský oheň po širokém pásu severní Itálie. Zimní Hry 2026 budou rozesety přes šest oficiálních center a celkem osm středisek. Čeští fanoušci mají unikátní možnost vydat se na zimní olympiádu autem a zafandit hokejistům z NHL či biatlonistům přímo na tribunách. Ve střední Evropě se akce koná po dlouhých dvaceti letech. „Pro nás, pro Čechy, je to obrovská šance vidět olympijské hry naživo,“ říká šéf české mise Martin Doktor. Kam všude se mohou fandové podívat?

Milán Sporty: hokej, rychlobruslení, short track, krasobruslení (plus zahajovací ceremoniál) Start hvězd NHL sice ještě není potvrzený na sto procent, ale všechno k němu směřuje. Hrát se bude ve dvou halách, na výstavišti Fiera Milano, kde se s kariérou rozloučí i rychlobruslařka Martina Sáblíková, a ve zbrusu nové aréně PalaItalia, která se stále ještě staví. Pokud to klapne, hráči ze zámořské ligy se na Hrách objeví po dvanácti letech, poprvé od roku 2014 v Soči. „V Soči mi to přišlo jednodušší, když přiletěli speciály a bylo to připravené od hráčské asociace,“ těší se šéf mise Doktor. „Předpokládám, že teď to bude podobně kompaktní, ale připraveni jsme i na variantu, že budou přilítat postupně.“ Pro fanoušky bude atraktivní i start ženského týmu. Krasobruslení a short track přivítá zánovní Ice Skating Arena, kde se v roce 2018 už konalo krasobruslařské MS. Slavnostní ceremoniál přivítá slavné San Siro.

Cortina d´Ampezzo Sporty: alpské lyžování (ženy), boby, skeleton, saně, curling Druhé oficiální centrum Her, které spolu s Milánem stojí na plakátech. Na sjezdovce Olympia delle Tofane bude na lyžích řádit Ester Ledecká, která má královské středisko Dolomit ráda. „Sjezdovka je nádherně upravená. Organizátoři z toho udělali italskou dálnici, moc hezky se na tom jelo,“ pochvalovala si po lednové generálce při závodech Světového poháru. V Cortině se bude zápolit i v curlingu a organizátoři finišují s náročným projektem nového ledového koryta, které vyrůstá na místě staré klasické dráhy. Ta sloužila už pro Hry 1956 a ve filmu Ve službách Jejího veličenstva se na ní projel i James Bond. „Uvěřím, když to uvidím. Vůbec se nevyznáme, co bude, kdyby to nepostavili,“ líčila skeletonistka Anna Fernstädtová na začátku sezony. Na veřejnost proniknul plán B, který by znamenal stěhování sání, bobů i skeletonu do dalekého Lake Placid. Doktor ale věří, že to dopadne dobře: „Od naší minulé návštěvy, kdy tam byly jen vykácené stromy, udělali podle fotek neuvěřitelný progres.“

Anterselva Sport: biatlon Tohle středisko Češi dobře znají. Südtirol Arena září novotou v ceně 50 milionů eur, zároveň je ale historickou kolébkou biatlonu, kde v sedmdesátých letech po vzoru alpského lyžování začínal Světový pohár. V nadmořské výšce 1642 metrů jde o nejvýš položený areál v biatlonovém světě. V roce 2007 tady dvěma medailemi na mistrovství světa zazářil Michal Šlesingr, o dvanáct let později tu Markéta Davidová vyhrála svůj první závod Světového poháru. V roce 2020 zde svůj životní bronzový sprint na mistrovství světa zaběhla Lucie Charvátová, jež má Anterselvu tak ráda, že se do ní vrací sama v létě i v zimě na dovolenou. A další bronz získala smíšená štafeta. Před třemi týdny se tu ve sprintu SP vešli do desítky Vítězslav Hornig i Jonáš Mareček. Anterselva je biatlonová klasika díky bouřlivé atmosféře, kterou fanoušci umí vytvořit nejenom na tribunách, ale i v zákulisí. „Říkáme tomu tady biatlonový Woodstock. Stojí tu velký party stan, kam se vejde až pět tisíc lidí. Je to vždycky parádní večírek…“ řekl Günther Leitgeb, člen místního organizačního týmu.

Livigno Sporty: snowboarding, freestyle lyžování V dalším Čechy vyhledávaném lyžařském středisku půjde hned druhý závodní den Her Ester Ledecké o zlatý hattrick ve snowboardovém paralelním obřím slalomu, pokud se nerozhodne upřednostnit lyžařský sjezd. Zatím ale není zcela jasné, na kterém svahu se závod pojede. „Byly tam nějaké trable s lesem. My máme od organizačního výboru fahrplan jasně daný. Do té doby, než to změní, musím počítat s tím, co naplánovali, a neřešit něco jiného,“ vysvětluje Doktor. V Livignu budou dva snowparky pro snowboard a freestyle lyžování. Zatím není zcela vyloučeno, že se zde představí i snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která koncem minulého roku přivítala na svět syna. „Ve hře to je, ale měla by to těžké i z hlediska kvalifikace. Může se stát, že jí budou chybět body z letošní sezony,“ upozorňuje Doktor.

Bormio Sporty: alpské lyžování (muži), skialpinismus Olympijská generálka se na sjezdovce v Bormiu zrovna nepovedla. V prosinci se na místní ledové hoře zranilo několik závodníků v čele s Francouzem Cyprienem Sarrazinem, který utrpěl nitrolební subdurální hematom a po operaci mozku se musel znovu učit základním činnostem. „Směrem k olympiádě by měli přemýšlet, aby se horší závodníci nezabili,“ míní sportovní ředitel alpského úseku Jan Fiedler s odkazem na volnější parametry olympijské nominace. Problém je v přípravě sněhové podložky. Pořadatelé ji prolévají vodou, aby zvýšili náročnost kopce, který by jinak elitní borce příliš neprověřil. „Další aspekt je, že jsou místa, kde se jede ve stínu, není vidět pod nohy. Vy v televizi muldy vidíte, ale závodník je nevidí, to je strašně nepříjemné,“ líčí Fiedler.

Tesero Sporty: běh na lyžích, severská kombinace Běžkařský ráj v údolí Val di Fiemme. Lyžařská klasika, kde každoročně vrcholí Tour de Ski výšlapem na Alpe Cermis, a taky dějiště Marcialongy, jednoho z nejpopulárnějších laufů. Při nedávném Tour de Ski si elitní závodníci poprvé vyzkoušeli pro olympiádu zrekonstruovaný areál s novými tratěmi. „Zázemí je pěkné. Umístili jinam kamiony, postavili budovu, kde jsou převlékárny,“ chválí reprezentační trenér Jan Franc. Úpravy na tratích se ale setkaly i s negativními reakcemi. „Závodníci i někteří trenéři jsou rozpačití. Přišlo nám, že některé sjezdy byly až nebezpečné. Vedlo to ke kolizím,“ říká Franc. „Uvidíme, proto se dělají závody rok před olympiádou. Věřím, že organizátoři na zpětné vazby ze strany trenérů a sportovců zareagují.“

Predazzo Sporty: skoky na lyžích, severská kombinace Možná úplně největší problém, kterému pořadatelé čelí. V Predazzu se nepříjemně táhne rekonstrukce skokanského areálu, jehož náklady údajně vzrostly z plánovaných 8,7 milionu na 41 milionů eur. První varovné světýlko zablikalo, když mezinárodní federace FIS vloni v létě zrušila plánované závody Světového poháru, které se měly konat letos v lednu. „Areál bude připraven v dubnu nebo v květnu 2025,“ tvrdil tehdy závodní ředitel skoků na lyžích Sandro Pertile s tím, že skokani si můstky budou moct vyzkoušet během letní Grand Prix. I tahle vyhlídka je ale zatím nejistá. Posledním záchytným bodem je prosincový italský šampionát, který by mohl posloužit jako testovací soutěž i pro olympiádu. V zákulisí se už ale spekuluje, že bude třeba závody přesunout jinam, možnostmi by byly můstky v Innsbrucku či Seefeldu.

Verona Událost: závěrečný ceremoniál Tohle bude perlička na konec. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v amfiteátru ve Veroně, což je jeden z nejlépe dochovaných amfiteátrů z římské doby. Stavba byla dokončena kolem roku 30 a od šestnáctého století je postupně opravována a památkově chráněna. Ve městě Romea a Julie připraví pořadatelé jistě exkluzivní zážitek pro fanoušky po celém světě. Samotní sportovci se ale ze vzdálených olympijských center zřejmě nepohrnou. „Mám obavy, že nás tam moc nebude,“ říká Doktor.