Nová šéfka = šance pro Rusy? Coventryové ke zvolení gratuloval i Putin. Nevyberete si...

Ačkoliv patřila mezi tři největší jména při volbě nového prezidenta Mezinárodního olympijského výboru, bylo zvolení Kirsty Coventryové ze Zimbabwe už v prvním kole překvapením. A pro některé i potvrzením silné pozice odcházejícího šéfa Thomase Bacha. Sice veřejně prohlašoval, že nepreferuje žádného ze sedmi kandidátů, ale v zákulisí se vědělo, že jeho favoritkou je dvojnásobná plavecká olympijská vítězka.

„Kirsty je více méně produktem agendy 2020 a 2020+5 současného předsedy Thomase Bacha. Přišla do MOV jako zástupce sportovců, přešla do exekutivy a je to první žena, která nastupuje na trůn do vedení MOV. A tyto dveře otevírá právě agenda 2020,“ dokresluje situaci místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt. I proto očekává, že bude pokračovat směr, kterým šel Mezinárodní olympijský výbor do této doby.

Nově zvolená prezidentka, která se úřadu ujme 23. června, vyzdvihla přínosy Bacha pro olympijské hnutí, současně ale naznačila, že jsou věci, které chce dělat trošku jinak. Mnohé bude zajímat, jak přistoupí k otázce Rusů a jejich návratu na olympijské hry.

„Toto téma přijde na stůl později, jakmile začne zvolená prezidentka přebírat agendu od Thomase Bacha. A samozřejmě bude spojená s vývojem politické situace ve světě,“ myslí si Kumpošť.

Rusové ale doufají v něco trochu jiného. Ruský prezident Vladimir Putin, a třeba i jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko, byli mezi prvními gratulanty nově zvolené šéfky MOV. Když byl Bach požádán na tiskové konferenci pořádané v pátek po skončení kongresu o vyjádření k tomuto tématu, řekl jen: „Je to gratulace a vy si nemůžete vybírat, kdo vám bude gratulovat. To je vše.“

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov si od nástupu Coventryové slibuje rychlý návrat ruských sportovců na mezinárodní scénu. „Těšíme se na silnější, nezávislejší a úspěšnější olympijské hnutí pod novým vedením a na ruský návrat na olympijské pódium,“ napsal na síť Telegram.

Coventryová radikální názor nemá

Zatímco v případě zvolení Sebastiana Coea by bylo jasné, že k něčemu takovému nedojde, Coventryová takto radikální názor nemá, spíš naopak.

„Jestli si myslím, že by sportovci měli mít možnost zůstat neutrální? Ano. To, co jsme viděli v Paříži, bylo, věřím, velmi spravedlivé. Řekli jsme, že sportovci z Běloruska a Ruska, kteří otevřeně podporovali válku, nebudou pozváni. To se vrací k principu snahy udržet všechny na hrách v bezpečí, zvlášt když je prostředí tak vysoce stresující,“ řekla ještě před volbami v rozhovoru pro The Athletic.

Mnozí očekávají, že jakožto bývalá sportovkyně se během svého osmiletého mandátu bude snažit především hájit zájmy sportovců. Což také potvrdila. „Naší povinností jako MOV je zajistit, aby se her mohli zúčastnit všichni sportovci. Nejde jen o velké války a konflikty, které se odehrávají v Evropě a na Blízkém východě. Války a konflikty jsou také v Africe,“ řekla první prezidentka MOV z afrického kontinentu.

„Chci založit pracovní skupinu, která bude mít za úkol vypracovat soubor pokynů, které nám pomohou procházet těmito obdobími konfliktů a upřednostňovat zájmy sportovců,“ zdůraznila Coventryová.

Při svých rozhovorech s členy MOV v dřívějších měsících dospěla jednačtyřicetiletá funkcionářka k závěru, že mnozí z nich jsou otevření inovacím, které jsou podle ní nezbytné. „Historie je důležitá, ale my se musíme snažit zaujmout i mladé fanoušky sportu,“ řekla rodačka z Harare.

V následujících měsících bude přebírat agendu od odcházejícího prezidenta Bacha. Během této doby budou probíhat i setkání s vedoucími jednotlivých odborů, ale také se členy olympijské rodiny. „Příští tři měsíce budou velmi důležité. V rámci tohoto období bude probíhat mnoho jednání, kterých se budeme účastnit i my,“ prohlašuje Kumpošt, podle kterého mají představitelé ČOV s Coventryovou dobré vztahy.

Kirsty Coventryová