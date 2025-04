Můžu živit olympijský sen, raduje se Ondra. Lezení bude mít na OH poprvé tři samostatné disciplíny

Sportovní lezení bude mít poprvé v olympijském programu všechny disciplíny samostatně. V Los Angeles v roce 2028 se budou rozdělovat tři sady medailí za rychlost, bouldering a obtížnost. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor. V lezení na obtížnost by se tak o třetí olympijskou účast mohl pokusit i nejlepší český reprezentant Adam Ondra, kterému bude v době příští letní olympiády 35 let.