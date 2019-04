Kellnerová vede Prague Lions do akce, parkurový seriál pokračuje v Mexiku | iSport.cz

Mexico City je druhou zastávkou na okruhu závodů nejvyšší kategorie Global Champions 2019. Jedno z největších kolbišť, na kterých účastníci série skáčou, leží v nadmořské výšce 2250 metrů.

Nejlepší jezdci a koně světa budou zahajovat ve čtvrtek večer od 20.15 hodin středoevropského letního času dvoufázovou soutěží s překážkami do 150 centimetrů. Následovat bude první kolo týmového klání Global Champions League na výšce do 160 centimetrů. Start soutěže je stanoven na 23.30 hodin. Prague Lions si vylosovali startovní pozici číslo 12.

Fanoušky týmu, kteří budou chtít úvodní kolo ligové soutěže sledovat živě přes internet tak čeká dlouhá noc. Nejprve za pražský celek nastoupí Belgičan Niels Bruynseels s třináctiletou klisnou Gancia de Muze, po něm odstartuje Anna Kellnerová s jedenáctiletou Catch me If You Can OLD. Třetím ze „lvů“ startující v Mexiku je Nizozemec Gerco Schröder. Ve čtvrtek je přihlášen pouze do zahajovací soutěže v sedle jedenáctiletého valacha Davino Q. Na tomto parkuru uvidíme i Annu Kellnerovou, tentokrát s třináctiletým valachem Balguerem.

Páteční program nabídne dva rámcové parkury. Vrcholy pak přinese sobota 13. dubna, kdy se od 19.15 (CET) pojede druhé kolo ligy a od 22.45 hodin začne Grand Prix. Její vítěz si zajistí vstupenku do Super Grand Prix, která stejně jako loni proběhne v Praze při galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs. Akce se koná od 21. do 24. listopadu v O 2 areně. Prvním účastníkem této výjimečné soutěže je Francouz Jullien Epaillard, jenž v sedle ryzáka Usual Suspect d'Auge ovládl Grand Prix v Dauhá, kde letošní okruh odstartoval. Další jméno budeme znát v sobotu 13. dubna.

V Praze se v listopadu představí kompletní šestnáctka týmů bodující do ligy. Mezi nimi i Pražští lvi. V soutěži družstev se v úvodním kole v katarském Dauhá zatím předvedli v nejlepší formě Němec Daniel Deusser a Švýcar Pius Schwizer v barvách celku Shanghai Swans, kteří se tak ujali vedení v bodování.

Výsledky Global Champions v Mexiku vč. on-line přenosu můžete sledovat na adrese www.gcglobalchampions.com. Kompletní informace o GC Prague PlayOffs najdete na webu www.pragueplayoffs.com.

Vstupenky na Prague Playoffs jsou v prodeji.

Vrcholem sezony Global Champions League bude Global Champions Prague PlayOffs, které se uskuteční od 21. do 24. listopadu v pražské O 2 areně. Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O 2 areny, se pohybují od 1290 Kč do 2190 Kč. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 Kč. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového pakuru, jsou připraveny permanentky od 1490 Kč.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Global Champions Prague PlayOffs

Termín: 21. - 24. listopadu

Dějiště: O 2 arena, Praha

Účast: 16 nejlepších týmů světa

Prodej vstupenek: březen 2019, Ticketportal.cz

Kalendář Longines Global Champions Tour 2019

28. 2. – 2. 3. Dauhá (Katar)

11. 4. – 14. 4. Mexico City (Mexiko)

18. 4. – 20. 4. Miami Beach (USA)

3. 5. – 5. 5. Šanghaj (Čína)

17. 5. – 19. 5. Madrid (Španělsko)

30. 5. – 1. 6. Hamburg (Německo)

6. 6. – 8. 6. Cannes (Francie)

14. 6. – 16. 6. Stockholm (Švédsko)

20. 6. – 22. 6. Cascais / Estoril (Portugalsko)

27. 6. – 29. 6. Monako (Monako)

5. 7. – 7. 7. Paříž (Francie)

12. 7. – 14. 7. Chantilly (Francie)

26. 7. – 28. 7. Berlín (Německo)

2. 8. – 4. 8. Londýn (Velká Británie)

9. 8. – 11. 8. Valkenswaard (Nizozemsko)

6. 9. – 8. 9. Řím (Itálie)

12. 9. – 14. 9. Ramatuelle / Saint Tropez (Francie)

20. 9. – 22. 9. Montreal (Kanada)

27. 9. – 29. 9. New York (USA)

21. 11. – 24. 11. Praha (Česká republika) – Global Champions PlayOffs