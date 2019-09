Kellnerová je po zlomenině zpátky v sedle: Chci být připravená na Prahu | iSport.cz

Kellnerová při páté zastávce Global Champions League spadla, když klisna Catch Me If You Can zaváhala před překážkou a vrazila do ní. Klisna jí při pádu přilehla nohu a dvaadvacetiletá Češka musela na operaci zlomené stehenní kosti. "Noha je na tom líp. Už jsem začala minulý týden jezdit i skákat, tak se to nějak posouvá," řekla Kellnerová na dnešní tiskové konferenci.

Už má v hlavě i závody. "Momentálně se to všechno vyvíjí dobře a ještě po pár kontrolách, co musíme udělat, uvidím, jak si naplánuju program tak, abych opravdu byla připravená na Prahu. Protože to je můj momentální největší cíl," doplnila jediná česká členka týmu Prague Lions.

Loňské závody v O2 Areně ji nadchly. Vzpomínky se jí vybavily, když viděla na obrazovce video z Prague Playoffs 2018. "Musím se přiznat, že jsem se musela držet, když jsem viděla to video, aby mi neukápla slza. Vzpomínky na Prague Playoffs 2018 jsou opravdu neuvěřitelné a nikdy jsem nezažila něco tak úžasného jako tady v Praze," svěřila se Kellnerová.

Nejen čeští, ale i zahraniční fanoušci podle ní vytvořili výjimečnou atmosféru. "Bez nich by to byly prostě jenom další závody. Díky nim se z toho vytvořilo něco neuvěřitelného a doufám, že se máme na co těšit zase letos," dodala česká parkurová naděje.

Její několikaměsíční vynucená absence zkomplikovala situaci týmu Prague Lions. "Najednou jsme měli pět místo šesti jezdců. Ostatní jezdci ukázali velkého týmového ducha, aby Annu zastoupili," ocenila manažerka týmu Jessica Kürtenová.

Prague Lions jsou tři závody před koncem na dvanáctém místě průběžného pořadí Global Champions League. Při pražském finále se představí 16 týmů, přičemž letos má seriál právě 16 účastníků. Vedle Kellnerové jsou v Prague Lions ještě Belgičané Niels Bruynseels a Wilm Vermeir, Nizozemci Gerco Schröder a Marc Houtzager a Němec Marco Kutscher. Na stupně vítězů dokázali letos vystoupit jen Bruynseels a Houtzager v Šanghaji.

Bruynseels vedle týmové soutěže pojede při pražském finále také Super Grand Prix jednotlivců, kam se kvalifikoval výhrou v Cannes. "Musím prodiskutovat s týmem a Jessicou, jak k tomu přistoupím. Mám dva skvělé koně a přivezu si oba, zvládnu to," poznamenal.

Formát soutěže bude stejný jako loni. Ve čtvrtek se utkají ve čtvrtfinále o osm postupových míst týmy na 5. až 16 místě celkového pořadí. Loni byla právě tato fáze pro Prague Lions konečnou. K osmi postoupivším se pak přidají čtyři nejlepší celky, které budou v pátek bojovat o postup do nedělního šestičlenného finále. V sobotu bude individuální soutěž.