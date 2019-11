Prague Playoffs: Explosion, Gancia a spol. Do Prahy dorazí největší koňští šampioni | iSport.cz

Pražského vyvrcholení seriálu Global Champions se zúčastní největší hvězdy světového parkuru. A nejen ty z řad jezdců. Vítěz dlouhodobé části a jeden z největších favoritů Ben Maher přiveze svého ryzáka Explosiona W, o němž tvrdí, že to nejlepší kůň na světě. „Věříme si, milujeme se, je to můj životní kůň,“ prohlásil olympijský vítěz z Londýna.

Maher byl favoritem Super Grand Prix už loni, skončil však pátý, zatímco z triumfu se těšila Edwina Tops-Alexanderová. V týmové soutěži pak Explosion dvakrát odmítl Maherovi poslušnost, což vyřadilo London Knights z boje o vítězství.

Za poslední rok však nyní desetiletý valach stačil podle britského jezdce vyzrát. V Global Champions prorazil v roce 2018 a právě pod vedením Mahera se katapultoval mezi koňské superhvězdy. „Podle mě je Explosion nejlepší kůň na světě. Poradí si s každým prostředím a opakovaně to dokázal. Vyhrál v malé aréně, jako třeba v New Yorku, i na velkém travnatém kolbišti v Madridu. Není rozdíl, jestli skáče v horku, na písku, trávě,“ řekl na adresu svého nejlepšího koně britský reprezentant.

Koňskou hvězdu má ve svém středu také tým Prague Lions. Třináctiletá hnědka Gancia de Muze belgického jezdce Nielse Bruynseelse patří v seriálu k nejrychlejším koním. „Gancia, to je naše elektrická lady,“ říká o ní manažerka českého týmu Jessica Kürtenová. „Když vidí přicházet Nielse, je jí jasné, že je čas podat skvělý výkon. Na kolbišti je pak vždycky velmi rychlá, hotová dračice.“

Bruynseels se při Prague Playoffs představí nejen v týmovém Super Cupu, ale i v individuální soutěži Super Grand Prix pro 18 nejlepších jezdců sezony, vítězů jednotlivých podniků.

Global Champions Prague Playoffs se uskuteční od 21. do 24. listopadu v pražské O2 areně. Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1290 Kč do 2190 Kč. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 Kč. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového pakuru, jsou připraveny permanentky od 1490 Kč.

Podrobné informace o programu Prague Playoffs 2019 a o prodeji vstupenek najdete na adrese www.pragueplayoffs.com.