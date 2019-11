Izraelská jezdkyně se těší na parkur v Praze. Vysvětlila neobvyklý účes | iSport.cz

Anna Kellnerová se po zlomenině chystá zpět do sedla • Pavel Mazáč (Sport)

Waldmanová je členkou parkurového týmu St. Tropez Pirates a stejně jako loni s nimi bude v Praze startovat v týmovém seriálu Global Champions League. Letos však zažije premiéru i v individuální soutěži Super Grand Prix, kam si místenku zařídila vítězstvím hned na dvou mítincích, v Šanghaji a v Berlíně.

Že bude nosit extravagantní účesy, to původně napadlo jejího manžela. „Ale já se toho hned chytla,“ směje se. Nápadný ohon jí prý při jízdě vůbec nepřekáží. „Vlastně je to fajn způsob, jak dostat vlasy z obličeje,“ vysvětluje.

Do Prahy, kde parkurová sezona vyvrcholí při čtyřdenním klání od čtvrtka 21. listopadu do neděle 24. listopadu, se už Waldmanová těší. „Loni jsem se do Prahy zamilovala! Nevynechala jsem žádnou z hlavních zastávek včetně orloje a vánočních trhů, nejlepší část návštěvy pro mě ale byla ochutnávání místního jídla,“ přiznává.