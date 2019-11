Vteřina od finále. Prague Lions doplatili na pomalé jízdy, v Playoffs končí | iSport.cz

Znovu čistě zajel Belgičan Niels Bruynseels, po jedné překážce shodili Němec Marco Kutscher i ve čtvrtfinále čistý Marc Houtzager z Nizozemska. „Chybělo málo, ale na to se nikdo neptá. Jsme velmi ambiciózní tým, takže jsme zklamaní, současně ale spokojení s výkony,“ řekla manažerka týmu Jessica Kürtenová.

Prague Lions startovali jako druzí a čekání na verdikt bylo předlouhé. „Okousal jsem si nehty. Bolí to, ale nemůžeme být nespokojení, jeli jsme dobře,“ řekl Bruynseels. Škoda týmového výsledku, chtěli jsme do finále. Když ale startujete mezi prvními, jedete na jistotu a pomaleji. Ti za vámi už vědí, jak na to,“upozornil Belgičan, jehož Gancia byla znovu bezchybná. „Doufám, že v sobotní Super Grand Prix v tom bude pokračovat. Má skvělou formu, třetí parkur ve třech dnech jí nevadí,“ ujistil.

S týmem všechno prožívala i Anna Kellnerová. „Hrozné drama! Tak strašně malinký kousek nás dělil od postupu, ani tomu nechceme věřit. Na začátku jsem doufala, že s dvěma chybami a osmi trestnými body postoupíme. Hned jsme si řekli, že příští rok už postoupit musíme,“ dodala.

V semifinále byli nejlepší Paris Panthers, zatímco favorité, vítěz dlouhodobé části London Knights a druhý v pořadí St. Tropez Pirates, nepostoupili.

„Člověk nepřeje nikomu nic špatného, je to sport. Ale tady je opravdu vidět, že i tým, který celý rok všechny válcuje, pak přijede do Playoffs a taky mu to nemusí vyjít. Je to o dvojici a oba dva musíte mít dobrý den, aby to vyšlo,“ řekla Kellnerová, podle níž byl semifinálový parkur velmi těžký, přestože chyběly obávané překážky česká vlajka a hradní stráž.