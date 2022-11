Chceme na bednu, hlásí Kellnerová. S „Catchie“ půjde hned na úvod

Bude to globální sportovní svátek a s pořádnou českou stopou. Prestižní Prague Playoffs, galashow světového parkuru, poběží v O2 areně od čtvrtka do neděle s nadějnou linkou provázející domácí Prague Lions. „Chceme stát na bedně,“ říká jezdkyně a týmová manažerka Anna Kellnerová. Její sestava vstupuje po třetím místě v dlouhodobé části Global Champions League rovnou do pátečního semifinále.

Jsou tu exkluzivní koně za stovky milionů a nejlepší světoví jezdci. I v nejtvrdší konkurenci mají velké šance Prague Lions, kteří v sezoně už tři závody Grand Prix vyhráli. Situaci jim ale komplikuje úzká sestava jen tří jezdců. Kromě Kellnerové pojedou i Belgičané Pieter Devos a Niels Bruynseels. Kellnerová se fanouškům ukáže už ve čtvrtek v závodě CSI5* (15.00) a pojede se svou elitní klisnou Catch Me If You Can.

Jaké máte ambice?

„Myslím si, že každý tým, co tady závodí v rámci Prague Playoffs se chce samozřejmě nejenom podívat do finále, ale stát na bedně. Je to samozřejmě velmi ambiciozní plán, ale od toho jsme tady, abychom podali co nejlepší výkony, co můžeme. Doufejme, že se nám to podaří.“

Jak se můžete do finále dostat?

„My nastoupíme v pátek do semifinále, tam budeme bojovat, abychom se kvalifikovali do neděle. Ještě jsem se nebavila s kluky, kdo pojede jen warm up a kdo čtvrteční otevřenou soutěž. Máme v plánu to všechno probrat. Záleží, jak koně přicestují. Podle toho uděláme plán.“

Co pro vás znamenají Prague Playoffs v O2 areně?

„Tady je to nejenom speciální, ale za mě to jsou nejlepší závody. Fanoušci vytvoří tak úžasnou atmosféru a tak úžasný pocit, když vjedeme do arény, že se to s jinými závody nedá srovnat. Jsem strašně ráda, že tady zase můžeme mít Prague Playoffs, se všemi se uvidíme a užijeme si atmosféru, kterou tady vytvoří.“

Berete si z podpory fanoušků sílu pro váš tým Prague Lions?

„Budeme se snažit, aby se nám dařilo. S tím plánem a cílem sem jdeme. Všichni víme, že i když se celou sezonu může dobře dařit, může se to jednoduše otočit. Je to nový závod a musíme k tomu přistupovat, jako bychom ty úspěchy v průběhu sezony neměli. To bude ve finále ze všeho nejobtížnější.“

V dlouhodobé sezoně se vám ale dařilo skvěle, jakou vzpomínku jste si uchovala?

„Samozřejmě to, že se klukům podařilo třikrát vyhrát, je naprosto neuvěřitelný výsledek. Ve finále jsme byli schopni to odjezdit plus minus ve třech jezdcích. Většinou má tým k dispozici víc jezdců. My jsme měli složitější sezonu, táhli jsme to ve třech.“

Stejné to bude i při Prague Playoffs, je pro vás v téhle situaci velkou výhodou, že nemusíte do čtvrtečního čtvrtfinále a můžete se chystat rovnou na semifinále?

„Je to velký benefit, že koně nebudou muset skákat obtížnou čtvrteční soutěž. Jak jsme viděli, jít rovnou do páteční soutěže, je jak pro koně, tak pro jezdce velký skok. Proto jsem se rozhodla jít čtvrteční otevřenou soutěž s Catchie. Že jedeme ve třech, je na jednu stranu velmi obtížné. Kdyby se komukoli něco stalo, je to složitá situace. Pevně doufám, že se to nestane. Budu na kluky a na sebe dávat pozor.“

Původně jste na čtvrteční doprovodný závod chtěla vyvést mladšího koně Joyride, co přesně stálo za vaším rozhodnutím jet s klisnou Catch Me If You Can Old?

„Abychom byli líp připraveni, aby se podívala do arény. My sice máme možnost si skočit warm up, ale skoků je tam pár, atmosféra samozřejmě není stejná jako při soutěži. Sázím na to, že bude ve čtvrtek trošičku víc překvapená a líp připravená na páteční soutěž, která bude těžká a náročná.“

PROGRAM PRAGUE PLAYOFFS 2022

ČTVRTEK

14.00 Otevření O2 areny

15.00 závod E15 CSI5* (145 cm)

17.40 Show: LORENZO

17.45 Autogramiáda Henrika von Eckermanna a Bena Mahera

18.10 Artistická show

18.30 Slavnostní zahájení GCL

GCL SUPER CUP – Global Champions League

ČTVRTFINÁLE

20.00 závod Air Bank CSI5* (160 cm)

SUPER CUP

Čtvrtek 17. listopadu čtvrtfinále

Pátek 18. listopadu semifinále

Neděle 20. listopadu finále

SUPER GRAND PRIX

Sobota 21. listopadu

O CO JDE V PRAGUE PLAYOFFS

Vrcholem čtyřdenního programu jsou dvě soutěže, které naváží na patnáct dílů dlouhodobé soutěže Global Champions League. Vítězové všech Grand Prix se ve finále pro jednotlivce utkají v sobotu 19. listopadu v Super Grand Prix. Týmový Super Cup začíná ve čtvrtek 17. listopadu čtvrtfinálovými závody. V pátek 18. listopadu se v semifinále připojí i Prague Lions. Do finále v neděli 20. listopadu postoupí šest nejlepších týmů.

JAK SE BODUJE

V parkúrech je hlavním cílem pokud možno zajet tzv. čisté kolo. Za každou chybu na překážce se načítají čtyři trestné body, jednotlivé body pak můžou přibýt za nedodržení časového limitu.