Brzda pod orlojem! Chyby Kellnerové i dalších, Prague Lions skončili šestí

Velký sen skončil pro Annu Kellnerovou v noční můře. Ve finále týmového Super Cupu při parkurovém vrcholu sezony Prague Playoffs při své první jízdě s klisnou Catch Me If You Can Old zastavila před překážkou s obrázkem Pražského orloje. Prague Lions po dalších chybách skončili šestí. I tak mají za sebou historickou sezonu. „Takhle jsme zajet nechtěli, ale aspoň se máme kam posouvat,“ hodnotila Kellnerová.

Stavitel parkuru Uliano Vezzani se možná někde zlomyslně usmíval. Pro první kolo finále Super Cupu si na jezdce připravil jednu ze svých slavných pastí. A byla to Anna Kellnerová, která se na ni při své jízdě nachytala. Před překážkou na motivy Pražského orloje zastavila.

„Byla tam složitá distanc. Nebylo přesně určeno, jestli máme jít na čtyři, nebo na pět cvalových skoků. Bylo to vlastně přesně uprostřed. Všichni se museli rozhodnout, ale obě varianty byly vlastně špatné,“ vysvětlovala Kellnerová. „Vybrala jsem si pět cvalových, ale bohužel jsem to neodjezdila úplně do poslední chvíle a tím pádem jsem zastavila.“

Pro Prague Lions to byl klíčový okamžik večera. Karambol pro ně nastal na překážce s podobou pražské dominanty. Podobným zážitkem si v sobotním individuálním Super Grand Prix prošel Belgičan Pieter Devos. Oporu Lions zradila kláda na překážce s obrazem Hradčan. Místo něj tak vyhrál Němec Daniel Deusser s koněm Scuderia 1918 Tobago.

Prague Lions skončili v dlouhodobé části Global Champions League na třetím místě a v Super Cupu se poprvé dostali až do finále. Tam ale kromě Kellnerové sbírali chyby i její belgičtí parťáci Devos a Niels Brunyseels. Při premiéře to na lepší než šesté místo nebylo.

„Musím říct, že konec sezony byl úžasný. To, že jsme skončili na třetím místě, byl náš splněný cíl. Všichni jsme měli hroznou radost, protože jsme udělali velký skok dopředu. Měli jsme pak další cíl, dostat se v Praze do finále. To jsme nechtěli zajet takhle, ale aspoň se máme dál posouvat,“ hodnotila Kellnerová v roli týmové manažerky.

Boj o celkové vítězství zdramatizoval legendární britský jezdec John Whitaker (Equine America Unick du Francport). Sedmašedesátiletý nezmar, olympijský medailista z Her v Los Angeles 1984, předvedl dvě jízdy bez chyb a jako vůbec první jezdec v historii ve finále Super Cupu zajel dvě tzv. čistá kola.

Hned na něj navázali Němec Christian Ahlmann se svým koněm Dominator 2000 Z ze Shanghai Swans a Ir Bertram Allen (Pacino Amiro) z Miami Celtics. Těm přihrál čistou jízdou v druhém kole celkové vítězství mladý Švýcar Edouard Schmitz.

Čeští jezdci byli během Prague Playoffs vidět i v doprovodných parkúrech. Zářil především Aleš Opatrný, který v pětihvězdičkové kategorii CSI bodoval hned dvakrát. Po čtvrtečním vítězství v úvodním závodě víkendu skončil v sobotním rozeskakování o šest desetin druhý. Jako vedoucí českého týmu se Opatrný už dívá do příští sezony, v níž bude reprezentace od 27. do 30. července ve Velké Chuchli bojovat o dvě postupová místa z olympijské kvalifikace na Hry do Paříže.

„Zatím máme pět koní, které by mohli startovat. Byl bych strašně rád, aby se objevily nové páry a já měl hlavu, že si budu muset ten tým vybírat,“ řekl Opatrný.

Praha si v parkurovém světě upevnila své srdcové místo. Během čtyř dní do O2 areny dorazilo rekordních 31 129 diváků.

Jan Tops, majitel seriálu Global Champions Tour, pro příští sezonu plánuje organizační úpravy, do Prahy se ale jeho značková akce vrátí i za rok.

„Prague Playoffs budou pokračovat. Tohle je skvělá lokace a určitě budeme příští rok zpátky,“ uvedl Tops.

SUPER CUP

1. Miami Celtics 12 (190,98),

2. Valkenswaard United 12 (196,69),

3. Shanghai Swans 16 (190,83),

4. Berlin Eagles 28 (187,84),

5. Madrid in Motion 36 (192,14),

6. Prague Lions 51 (194,74).

ŠAMPIONI SUPER CUPU

2022 Miami Celtics

2021 London Knights

2019 Shanghai Swans

2018 Madrid in Motion