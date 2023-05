Prague Lions byli v Madridu jedenáctí, rozhodla jízda se spoustou chyb

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Nejlepší výkon při čtvrtém kole parkurové Global Champions League podal tým Paris Panthers, který se zároveň ujal vedení v průběžném pořadí seriálu. Prague Lions reprezentovali belgičtí jezdci Pieter Devos a Niels Bruynseels.

V prvním kole absolvoval Devos s desetiletým Nascarem van´t Siamshof parkur vysoký 155 centimetrů bez penalizace. Dlouho to vypadalo, že to samé se povede i Bruynseelsovi s Matadorem, ale tomu nevyšel odskok v distanci z osmé na devátou překážku, kde chyboval. V další distanci mezi dvojkombinací a následným oxerem musel nájezd zopakovat. V úplném závěru kurzu přišla ještě jedna chyba a v kombinaci s překročením stanoveného času to znamenalo zatížení 24 trestnými body.

V druhém kole, v němž překážky dosahovaly výšky až 160 centimetrů, si oba jezdci Prague Lions vyměnili koňské svěřence. Pieter Devos na šestnáctileté klisně Mom´s Toupie de la Roque inkasoval čtyři body za jednu chybu a Niels Bruynseels provedl Deluxe van T & L bez jediného zaváhání. Celkem si tak tento celek připsal 28 trestných bodů, které jej zařadily na jedenáctou příčku.

Bez penalizace nedokončil obě kola žádný tým a na stupně vítězů se dostali i St Tropez Pirates s dvanácti body. Stejnou penalizaci měli i Madrid in Motion a Riesenbeck International, ale kvůli pomalejším časům se zařadili na čtvrtý a pátý řádek výsledkové listiny. Riesenbeck International tím přišli o pozici lídra v aktuálním pořadí žebříčku GCL.

Desetibodové zatížení stačilo na druhou příčku celku Stockholm Hearts, za který startovali bratři Olivier a Nicola Philippaertsovi. Zatímco Nicola dovezl nulu do cíle s oběma svými koňmi, Olivier nasbíral již zmíněnou penalizaci s valachem H&M Miro. Chuť si pak v druhém kole spravil čistou jízdou s klisnou Katangou v/h Dingeshof.

Velmi blízko k celkové nule měli Paris Panthers. Bývalý jezdec Prague Lions Jur Vrieling jel čistě jak s valachem Long John Silver 3 N.O.P., tak s Fiumicinem van de Kalevallei. Jeho kolega Harrie Smolders začal také velmi pěkně s hřebcem Uricas v/d Kattevennen, ale na valachovi Bingo du Parc se v druhé části soutěže neubránil jednomu shození.

I tak čtyři body na travnatém kolbišti v Madridu znamenaly vítězství a po zisku 30 bodů do tabulky se Paris Panthers dostali s 88 body do vedení. Riesenbeck International mají o jeden bod méně a stejný rozdíl dělí od druhého řádku Madrid in Motion. Následují s 84 body čtvrtí St Tropez Pirates, dále s 69 body Stockholm Hearts a šestí jsou Prague Lions s 66 body.

V sobotu se v Madridu konají rámcové soutěže a vrcholem mítinku bude v neděli odpoledne Grand Prix LGCT, z níž vzejde již čtvrtý účastník listopadové Super Grand Prix v Praze.

Podrobnosti zájemci najdou na oficiálním webu seriálu s adresou www.gcglobalchampions.com. Živý přenos je možné sledovat na GCTV.