Kellnerová a spol. v Chuchli zabojují o olympiádu: Je to velké lákadlo

Český parkurový tým čeká velký pátek. Čtyřčlenná sestava se ve Velké Chuchli v Poháru národů v rámci mezinárodních závodů CSIO4* CET Prague Cup pokusí vybojovat jedno ze dvou kvalifikačních míst na OH v Paříži. „Určitě jsme silní, ale budeme o to muset zabojovat a vzájemně se podporovat,“ říká reprezentantka Anna Kellnerová.

Předlouhých pětaosmdesát let od Berlína až do předloňského Tokia trvalo, než se český parkurový tým vrátil na olympijské hry. V pátek ve Velké Chuchli si může zasloužit další parádní zážitek už po třech letech.

„Určitě cítíme menší napětí, ale strašně moc se těšíme. Myslím, že máme skvělé koně, skvělé jezdce, tak doufám, že to v pátek potvrdíme,“ řekl nejzkušenější český jezdec Aleš Opatrný, který zároveň vede parkurovou reprezentaci.

Do sestavy kromě sebe nominoval Annu Kellnerovou s klisnou Catch Me If You Can Old, Vladimíra Treteru s valachem Gangster v/h Noddevelt a Filipa Doležala s valachem Coup de Coeur GP Madame Z. Sám nepojede na svém oblíbeném parťákovi Forewerovi, nýbrž na osmiletém koni Locanto RN, jehož otec London v roce 2012 pomohl Nizozemci Gerco Schroderovi ke stříbrné medaili na OH v Londýně.

„Forewer se zranil v půlce dubna, poranil si nohu, která se nedá vyléčit během týdne nebo čtrnácti dnů. Tohle zranění potřebuje nechat čas, jenom časem se úplně vyléčí. Kdyby začal dřív, tak by se zranění mohlo navrátit,“ vysvětluje Opatrný. „Sehnal jsem nového koně, jeho tatínek získal na olympiádě v Londýně stříbrnou medaili, takže předpoklady má opravdu skvělé. Když šel Forewer minulou kvalifikaci v Budapešti, tak v osmi letech nebyl tak daleko jako je teď Locanto. Doufejme, že to zvládne.“

Český tým skončil před čtyřmi lety na olympijské kvalifikaci v Budapešti druhý, což mu původně na postup nestačilo. Následně ale z administrativních důvodů nahradil Ukrajince.

„Tehdy jsem byla relativně krátce po zlomenině nohy, takže jsem nemohla do boje o kvalifikaci zasáhnout. Pro některé jezdce je těžší se na průběh soutěže dívat než do ní přímo zasáhnout. Podle mě je určitě těžší jít do toho parkuru a buď to zvládnout, nebo ne,“ řekla Anna Kellnerová. „Ale určitě se na to moc těším, že v Chuchli budu s kolegy a společně o tu olympijskou účast zabojujeme. Doufám, že to dopadne dobře.“

Kellnerová udělala od roku 2019 v kariéře velký skok, s klisnou Catch Me If You Can Old se pravidelně účastní závodů elitní ligy Global Champions, kde pravidelně závodí na překážkách vysokých 155 a 160 centimetrů.

„Výkony Anny Kellnerové s klisnou Catch Me If You Can Old šly hodně nahoru a během závodů Global Champions podává velmi slušné výkony, přestože některá kolbiště nejsou vůbec jednoduchá,“ pochvaluje si Opatrný.

Páteční kvalifikace ve Velké Chuchli je pro český tým jedinou možností, jak se kvalifikovat na olympijské hry do Paříže, kde se jezdecké soutěže budou konat v pohádkovém prostředí u zámku Versailles. Z jedenácti týmů na OH postoupí dvě družstva. Očekává se ale, že jedno místo zabere favorizovaný tým Izraele.

„Nejsou tam ani izraelští jezdci, většinou jsou to Američané s izraelským občanstvím. Ale je to jeden den, taky jim ten den musí vyjít,“ řekl Opatrný.

Závod bude mít úroveň čtyř hvězd, což znamená, že koně budou překonávat překážky ve výšce 160 centimetrů.

„Každá olympiáda je strašně velké lákadlo, ale Paříž, která je kousek od nás, je o to větší,“ usmívá se Opatrný. „Hlavně tam budou diváci, v Tokiu to byly trochu smutné závody, i když to byla olympiáda, tak pro všechny sportovce to bylo trošku zvláštní.“

ČESKÁ NOMINACE Aleš Opatrný Locanto RN Anna Kellnerová Catch Me If You Can Old Vladimír Tretera Gangster v/h Noddevelt Filip Doležal Coup de Coeur GP Madame Z