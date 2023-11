Jezdec i ošetřovatel. Doležal se o koně stará každý den: rozbory krve či menu

Dva kvalitní koně nedávno stáj Filipa Doležala opustili, ale s devítiletým valachem Enzem se při očekávaném víkendu v O2 areně postaví elitní konkurenci v pětihvězdových doprovodných závodech CSI. Bude přitom jenom na něm, aby jeho parťák byl v pravou chvíli v té nejlepší kondici. Doležal se kromě tréninku stará i o výživu svých koní.

„U špičkových koní na vysoké úrovni děláme každému individuální plán,“ vysvětluje. „Já to mám tak, že dávky krmení měním podle námahy, jak pracují, jak doma skáčou, podle zátěže. Není to stálé. Záleží, jak se každý kůň cítí po práci, na závodech dostávají víc, je to individuální.“

Parkuroví koně jsou krmeni třikrát denně, ráno, v poledne a večer, a v odpoledních hodinách dostávají i svačiny. Doležal jejich menu upravuje podle potřeby.

„Určitě máme spoustu druhů müsli, granulí, vloček, kukuřice, vlákniny… Já osobně krmím koně krmným ovsem. Jako svačiny jim dělám takzvaný mash, což je kaše, která se zalije vlažnou vodou. Je plná vitaminů a minerálů. Dá se zamíchat se spoustou doplňkových krmiv, jako jsou elektrolyty, hořčík a vitaminy, je to pro koně dobře vstřebatelné.“

Koně ve stáji ale taky pravidelně dostávají obyčejná jablka a mrkve.

„Když jsem v obchodě, koupím jedno balení jablek nebo mrkve a koním to průběžně dáváme jako pamlsky,“ usmívá se Doležal. „Chutná jim to, určitě je to pro mě zdroj vitaminů jako pro člověka.“

Ještě nedávno se Doležal ve své stáji staral o tři špičkové koně. V sedle valacha Coup de Coeur GP Madame Z v červenci závodil na neúspěšné olympijské kvalifikaci ve Velké Chuchli. Ve stáji měl vedle nadějného Enza také dalšího kvalitního valacha Dollara. O každého z těchto koní přitom speciálně pečoval.

„Coupe byl objemnější, kůň většího vzrůstu. Nebyl až tak energický, tak krevnatý. Tam jsem to musel balancovat, aby nepřibíral na váze, ale aby mu neubývala energie. Řešil jsem to převážně ovsem, který měl víc müsli. Do mashe jsem přidával podpůrné energetické přípravky,“ vysvětluje Doležal. „Dollar, to byl zase krevnatý a hubený kůň. Tomu jsem dával míň ovsa a víc müsli plus objemové granule, aby se vykrmil. Enzo je zlatý střed. Musí se jen krmením udržovat, aby byl v dobré kondici. Není potřeba dávat na něco obzvlášť pozor.“

Parkuroví koně jsou špičkoví sportovci, jejichž ceny se šplhají až do stovek milionů korun. V péči o ně trenéři či ošetřovatelé průběžně kontrolují, jestli jim něco nechybí.

„Já nechávám koním jednou za rok dělat kompletní rozbor krve. Tím zjistíme, kterých látek mají víc, kterých míň, a snažíme se to srovnávat. Když je kůň nějaký týden ve výkyvu, zase se udělá rozbor krve, pošle se do laborky, přijdou výsledky, zjistíme třeba, že má málo železa a krmením to srovnáme,“ vysvětluje Doležal. „U koní na této úrovni vnímáte, jak se dva, tři dny po sobě chovají. Pokud jsou bolaví, snažíme se to řešit.“

Vrcholy Prague Playoffs budou týmová soutěž Super Cup a finále nejlepších jezdců sezony Super Grand Prix. Czech Equestrian Team ale získal i několik divokých karet pro české jezdce. Doležal jednu z nich jako člen reprezentačního A týmu využije a v doprovodných závodech se představí s Enzem.

„Znám ho od jeho pěti let. Sice byl v mé stáji nedávno trojka, ale už jako osmiletý šel v Čechách i mezinárodně velké parkury. Letos už chodil dvě a tři hvězdy na překážkách 145 a 150 centimetrů vysokých. Naskákáno na výšce má dost. Teď se na něj člověk musí zaměřit a dostat z něj co nejvíc,“ plánuje Doležal. „Snažím se mu udělat co největší kondici, aby gradovala v O2 areně. Bude mít víc práce, bude víc cválat a já ho budu dobře krmit, aby byl fresh. Musím do něj dostat energii, hořčík a elektrolyty, aby nebyl unavený.“

PROGRAM PRAGUE PLAYOFFS

ČTVRTEK 16. LISTOPADU

14.00 Otevření O2 areny

15.00 E15 CSI5 (145/150 cm)

17.35 HORSE SHOW

18:15 Slavnostní zahájení GCL

19:40 Artistická show

20.00 CSI5 (155/160 cm) – ČTVRTFINÁLE GCL SUPER CUPU

PÁTEK 17. LISTOPADU

8.00 Otevření O2 areny

9.00 Taittinger CSI2 (130 cm)

12.00 Hästens CSI2 (140/145 cm)

14.10 Artistická show

14.35 BMW CarTec CSI5 (150 cm)

17.00 FAMILY HORSE SHOW

18.50 Slavnostní zahájení GCL

19:35 Artistická show

20:00 CSI5 (160 cm) – SEMIFINÁLE GCL SUPER CUPU

SOBOTA 18. LISTOPADU

08.00 Otevření O2 areny

09.00 Alavis CSI2 (135 cm)

12.20 Andaz Hotel Prague CSI2 (145 cm)

14.35 EP Energy Trading CSI5 (150 cm)

17.30 HORSE SHOW

18.50 Slavnostní zahájení LGCT

19.35 Artistická show

LGCT SUPER GRAND PRIX

20.00 CSI5 (155/165 cm - 1. kolo)

22.05 CSI5 (155/165 cm - 2. kolo)

NEDĚLE 19. LISTOPADU

08.00 Otevření O2 areny

09.00 Radiožurnál CSI2 (135 cm)

11.40 Moser CSI2 (145 cm)

13.25 HORSE SHOW

14.35 Slavnostní zahájení GCL

15.10 Artistická show

GCL SUPER CUP – Global Champions League

(dvoukolové finále)

15.30 CSI5 (160/165 cm - 1. kolo)

17.30 CSI5 (160/165 cm - 2. kolo)