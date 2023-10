Holčák o kolizi na Taxisu: Stuke byl připravený, pokyny jezdci byly jiné

„Stuke skáče od tří let, všechny skoky trénoval s našimi krosaři, byl jeden z nejšikovnějších,“ říká Radek Holčák v rozhovoru pro iSport.cz. „Když před třemi lety Hegnus vyhrál Velkou, dělal mu sparingpartnera, všechno dělali spolu. Nikdy se nestalo, že by měl tendenci před skokem uhnout. Bohužel, Stuke udělal paseku a kvůli němu spadli další koně, což mě mrzí. Je mi líto kolegů, kteří do toho dali spoustu práce a odříkání. Moc mě mrzí, že kvůli nám dostih nedokončili.“

Stačili jste si už rozebrat, nebo zanalyzovat, co bylo na Taxisu špatně?

„Těžko se mi to hodnotí, je to pro nás rána. Může se stát, že si kůň špatně napočítá odskok, že skočí dřív nebo později, ale nikdy se u Stukea nestalo, že by měl tendenci uhnout doleva nebo doprava. Ani doma, ani v jiných dostizích se mu tohle nikdy nestalo. První špatná věc byla už na startu, kůň se dostal na špici a fíroval. Jako nováček ve Velké se měl nechat převést zkušenějšími, aby měl před sebou aspoň dva koně, co by ho převedli.“

Takže jste žokeji nedával pokyny, aby šel na Taxis ze špice?

„Ne, to by bylo cílené zhatění veškeré přípravy a úsilí. Co mi říkal jezdec, tak to po startu ze svého pocitu vyhodnotil tak, že kůň kvalitně skáče a zdálo se mu tempo pomalé. Tak se rozhodl to vzít na sebe, koni věřil. Bylo to chybné rozhodnutí, ale jezdci na něj mají zlomky sekundy, jestli to udělají tak, nebo jinak. Nemají to jednoduché, ale pokyn takhle rozhodně nezněl. První, druhou i třetí překážku skákali první a na Taxis jeli taky. To by neměl jako nováček.“

Proč vybočil?

„Taxis není strašák, ale když se na něj celé pole vytočí, tak tribuny bouří tak, jako by nad vámi startovalo letadlo. Začne to hučet a zvuková kulisa je tak velká, že to pro některé vnímavější koně může být i nějaký rušivý element. Jsou to jen domněnky, člověk hledá, co bylo špatně. Koně jsou živí tvorové a stejně jako lidé občas dělají nepředvídatelné věci. Se kterými nikdo nepočítá.“

V Itálii Stuke takovou atmosféru nezažil? Běhal tam velké dostihy.

„Jezdil tam velké dostihy, ale lidi tam tak extrémně nehučí jako u Taxisu. To není nikde jinde, je to fenomén. K dostihu to patří, neříkám, že to je špatně. Ale může to být jeden z faktorů, co koně vyvede z míry. Další roli může hrát slunce, stíny, ale to už hledáme... Do hlavy koní nevidí nikdo.“

Předpokládám, že žokej Benoit Claudic na žádné velké seznámení s koněm čas neměl. Je to tak?

„Celou sezonu se potýkáme se smůlou. Lukáš Matuský, náš stálý jezdec se zranil, celou sezonu jsme jezdce suplovali. Pořád nová seznamování. Když už to vypadalo, že Lukáš bude v pořádku, zranil se čtrnáct dní před Velkou a opět vypadl ze hry. Na poslední chvíli jsme žokeje hledali. Chtěli jsme někoho ze zahraničí, kdo už má zkušenost s pardubickou dráhou. Ptal jsem se na Claudica lidí kolem. Byly dvě možnosti, zkusit to s francouzským jezdcem, nebo zůstat doma. Nebylo moc na výběr.“

Počkat rok, jít letos ještě třeba Labe, nebyla cesta? Aby se kůň s Pardubicemi seznámil víc?

„Kůň se netrénuje jenom dostihy. Chystá se skokově především v tréninku, skáčou se různé profily, výskoky, seskoky. Nebavíme se o týdnech, ani o měsících. Stuke k nám přišel v jednom roce, skáče od tří let, má devět. Šest let všechny skoky trénoval s našimi krosaři, byl jeden z nejšikovnějších. Chodil by krosy dávno, ale měl tolik třídy, rychlosti a kvality, že sbíral vavříny v zahraničí. Pardubické krosy mohl běhat klidně od čtyř let, skokový talent vykazoval odmalička. Když před třemi lety Hegnus vyhrál Velkou, dělal mu sparingpartnera, všechno dělali spolu.“

Že nebyl na Velkou pardubickou připravený, což řekl například i žokej Jaroslav Myška, neberete?

„Neberu. Měl jsem Maskula, který dvakrát vyhrál Velkou pardubickou, ale velké skoky ze špice neměl rád. Už jako dvojnásobný vítěz Velké udělal na Taxisu podobnou chybu s Jardou Myškou ze špice jako teď Stuke. I takhle zkušený kůň dokáže udělat chybu, přestože je jinak schopen přeskákat všechno. Aby lidi tvrdili, že nebyl připravený, když do přípravy nevidí a neví, co všechno se udělalo, je povrchní. Nějaké koně jsme v Karlovicích nachystali, pro Velkou i pro zahraničí, víme, co můžeme, co nemůžeme. Mám tady žokeje Lukáše Matuského, který zná Stukea od malička. Ve Velké ho měl jet právě on. Kdyby na to kůň neměl skokově, tak je Lukáš natolik zkušený a upřímný, že by mi řekl – tenhle kůň na to nemá, nedávejme ho tam. Všechno konzultujeme spolu. Hodnocení lidí takhle z voleje, kteří koně neznají, mi připadá nefér.“

Majitel koně Pavel Kochan (K-K Metal s.r.o.), který je i chovatelem Stukea, proti startu ve Velké nebyl?

„Pan Kochan je tady na tréninku každou chvíli, dobře ví, jak na tom Stuke byl a jakou práci odvedl. Absolutně na nás netlačil. Jako malé hříbátko měl Stuke vrozenou vadu, kvůli problémům s močovými cestami mu hrozilo utracení. Pan Kochan mu zaplatil dvě operace v Německu za nemalé peníze, aby ten koník mohl alespoň žít. V té době to nebylo vůbec o závodění. Všechno konzultujeme, kdyby Stuke nebyl připravený, do Velké nejde. Pravda je, že Taxis se natrénovat nedá, každý kůň si ho poprvé skočí až při Velké. Poprvé zažije atmosféru a všechno kolem, každý je někdy nováček. Kdyby měli běhat jen zkušení koně, tak běží čtyři a za dva roky třeba žádný.“

Zmínil jste vybočení Maskula před Taxisem v roce 2007, na které tehdy doplatil Cieszymir se Stromským. Vrátily se vám vzpomínky?

„To víte, že mi to přišlo podobné. Jsou koně, co potřebují psychickou oporu, za někým se provést. Nejsou to takoví srdcaři, že mohou jít z první lajny a do všeho po hlavě. Maskul se taky potřeboval rozeskákat, od půlky už mohl jít na špici. Potřeboval trošku jistoty. V té době už měl dvě Velké vyhrané, byl v nich i druhý, čtvrtý, sedmý a stejně pak udělal podobnou chybu. I se zkušeným jezdcem.“

Stuke na chybu zaplatil životem a znovu se rozjely diskuze, co a jak s Taxisem. Co na ně říkáte?

„Pořadatelé s Taxisem udělali velkou práci, klobouk dolů. Je to velmi korektní a dobrý skok. Stuke udělal paseku, kvůli němu spadli minimálně čtyři koně, což mě mrzí. Je mi líto kolegů, kteří do toho dali spoustu práce a odříkání, dobře vím, co práce to všechno stojí. Moc mě mrzí, že kvůli nám dostih nedokončili. Když se ale podíváte na doskoky ostatních? Kaiserwalzer, Sacamiro, Player, Argano i Star, ti všichni dopadli před hranou, nedoskočili. Kdyby byl Taxis stejný jako dřív, neustál by to žádný z nich. Kdyby překážka nebyla upravená a vylepšená, nemohli by bojovat o vítězství. Taxis jako takový strašák není. Sešly se blbé věci, bohužel. A vyplynula z toho tahle škaredá věc.“