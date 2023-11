Kellnerová: Strach o klisnu, do Prahy s náhradníkem Harrym

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová se příští týden při prestižním Prague Playoffs bude muset obejít bez své patnáctileté klisny Catch Me If You Can Old, která se zotavuje s vážné koliky. „Nakonec to dopadlo dobře, ale měli jsme velký strach,“ připustila Kellnerová. Na vrcholných závodech Global Champions Tour v O2 areně se tak nepředstaví v sestavě Prague Lions, ale s valachem Hurricane D.D. v doprovodných soutěžích nejvyšší kategorie CSI5*.

Při rozlučce s Prague Playoffs po pěti letech v O2 areně bude Anna Kellnerová v týmovém Super Cupu svým Prague Lions jen fandit. Jako jejich manažerka oznámila, že příští týden budou za Lions závodit Belgičané Pieter Devos a Niels Bruynseels spolu s Mexičanem Fernandem Martinezem Sommerem. Sama musela aktivní účast v Super Cupu vzdát.

„S Catch Me se tam letos nepředstavíme, jelikož prodělala hodně vážnou koliku a musela být delší dobu na klinice. Nakonec to dobře dopadlo, ale když se to stalo, tak jsme měli velký strach. Vypadalo to dost vážně,“ vysvětluje Kellnerová. „Poté, co se vrátila domů, následovala dlouhá rekonvalescence. Nebylo tudíž reálné, aby se zpět do kondice dostala již na listopadové závody. Proto jsme se rozhodli jí dát delší čas na odpočinek a připravit ji na sezonu 2024. Věřím, že v příštím roce budeme opět moc tým Prague Lions podpořit.“

V O2 areně ale Kellnerová chybět nebude, závodit bude v doprovodných závodech s valachem Hurricane D.D, jedenáctiletým holandským teplokrevníkem, kterému říká Harry. V sezoně už na něm několikrát startovala.

„Pořídili jsme ho na začátku tohoto roku a naším cílem je se společně dostat do týmových soutěží, aby mohl doplňovat Catchie. Ale jelikož také ještě neměl tolik zkušeností a trvalo nám déle se sehrát, tak jsem toho za Prague Lions nemohla tolik odskákat,“ říká Kellnerová. „Startovali jsme před nedávnem na dvou halových závodech v belgickém Lieru a ve francouzském Saint-Lô. Musím říct, že se moc snaží, je to velký bojovník a doufám, že se nám v Praze bude dařit.“

Kellnerová v roli manažerky Prague Lions pro letošní sezonu angažovala k osvědčené belgické dvojici Martineze Sommera, Nizozemce Johnnyho Palse a dalšího Belgična Thibeau Spitse. Lions získali během roku druhé místo v Miami a třetí příčku při posledním víkendu základní části Global Champions League v Rijádu. Celkem skončili šestí a příští týden začnou v Super Cupu ve čtvrtečním čtvrtfinále.

„Tento rok pro nás nebyl tak dobrý jako ten předešlý, kdy jsme skončili na třetí pozici. Tehdy kluci třikrát vyhráli a byli částečně neporazitelní. Tuto sezonu jsme začali dobře. V Miami jsme skončili druzí, ale při dalších kolech vždy přišla nějaká chyba, nebo nám delší součet časů nedovolil být na stupních vítězů. Ale při finále v Rijádu se týmu podařilo opět být na bedně a všichni jsme z toho měli velkou radost. Do Prague Playoffs tak jdeme ještě víc motivovaní,“ hodnotila Kellnerová.

Devose s Bruynseelsem doplní Mexičan Martinez Sommer, který v sezoně dvakrát Lions zachránil, když ze sestavy těsně před startem vypadl původně nominovaný jezdec.

„Je to opravdu týmový hráč. V obou případech byl Fernando pohotový, okamžitě změnil svůj plán a byl schopen tým podpořit. Moc si toho vážím, že nás takto podržel a celkově mám radost, že se mohu na kluky takto spolehnout,“ konstatovala Kellnerová.

Prague Playoffs se jako vrchol Global Champions League konají v O2 areně už popáté, zatím ale taky naposledy. V současné době je jisté, že příští rok se finálový víkend uskuteční jinde. Pražská akce si během let získala respekt mezi jezdci a oblíbili si ji i fanoušci, kteří pravděpodobně překonají loňský rekord, kdy během čtyř dní přišlo 31 129 lidí.

„Prodej vstupenek je letos mimořádný, ale snad se ta čísla ještě posunou a uvidíme se s co nejvíce lidmi,“ věří Kellnerová. „Publikum, které každoročně do O2 areny zavítá, dodává neuvěřitelnou podporu. Nefandí jen nám, ale všem týmům a všem jezdcům i koním. To mi připadá oproti jiným závodům zcela unikátní a moc si toho vážím. Těším se, že vytvoříme opět situace, kdy se s lidmi budeme moci potkat a vrátit jim touto formou zpět to, co oni nám dávají tím, že nás přijdou podpořit.“

Fanoušci se můžou těšit i na tradiční autogramiádu s jezdci Prague Lions. Ti budou v sérii pokračovat i příští rok, i přesto, že se Playoffs bude konat v jiné zemi.

„Budeme pokračovat i příští rok. Pracujeme základově na stejné sestavě, ale budou tam i nějaké malé změny. Doufám, že na další sezonu budeme ještě silnější,“ řekla Kellnerová.

PRAGUE PLAYOFFS SUPER CUP Týmová soutěž, která bude mít svůj vrchol ve finále v neděli 19. listopadu. Ve čtvrtek 16. listopadu vstoupí 12 týmů do čtvrtfinále, osm z nich se v pátek 17. listopadu připojí ke čtyřem předem kvalifikovaným v semifinále. Finále se bude týkat šesti nejlepších. Tři jezdci a koně za tým závodí ve čtvrtfinále a semifinále na jedno kolo, ve finále na dvě kola. SUPER GRAND PRIX Sobotní individuální finále na dvě kola, do kterého postoupilo šestnáct držitelů zlatého lístku, které se rozdávaly během základní části soutěže.

PROGRAM PRAGUE PLAYOFFS

ČTVRTEK 16. LISTOPADU

14.00 Otevření O2 areny

15.00 E15 CSI5*(145/150 cm)

17.35 HORSE SHOW

18:15 Slavnostní zahájení GCL

19:40 Artistická show

20.00 CSI5*(155/160 cm) – ČTVRTFINÁLE GCL SUPER CUPU

PÁTEK 17. LISTOPADU

8.00 Otevření O2 areny

9.00 Taittinger CSI2* (130 cm)

12.00 Hästens CSI2* (140/145 cm)

14.10 Artistická show

14.35 BMW CarTec CSI5* (150 cm)

17.00 FAMILY HORSE SHOW

18.50 Slavnostní zahájení GCL

19:35 Artistická show

20:00 CSI5* (160 cm) – SEMIFINÁLE GCL SUPER CUPU

SOBOTA 18. LISTOPADU

08.00 Otevření O2 areny

09.00 Alavis CSI2* (135 cm)

12.20 Andaz Hotel Prague CSI2* (145 cm)

14.35 EP Energy Trading CSI5* (150 cm)

17.30 HORSE SHOW

18.50 Slavnostní zahájení LGCT

19.35 Artistická show

LGCT SUPER GRAND PRIX

20.00 CSI5* (155/165 cm - 1. kolo)

22.05 CSI5* (155/165 cm - 2. kolo)

NEDĚLE 19. LISTOPADU

08.00 Otevření O2 areny

09.00 Radiožurnál CSI2* (135 cm)

11.40 Moser CSI2* (145 cm)

13.25 HORSE SHOW

14.35 Slavnostní zahájení GCL

15.10 Artistická show