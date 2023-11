Kellnerová slaví postup! Mexičan koupí tequillu, Češka šla ze sedla

Prague Lions pod vedením manažerky Anny Kellnerové postoupili do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Prague Lions pod vedením manažerky Anny Kellnerové postoupili do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Sára Vingrálková s koněm How Easy • Pavel Mazáč / Sport

Prague Lions pod vedením manažerky Anny Kellnerové postoupili do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Prague Lions pod vedením manažerky Anny Kellnerové postoupili do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Sára Vingrálková s koněm How Easy • Pavel Mazáč / Sport

Prague Lions pod vedením manažerky Anny Kellnerové postoupili do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Začalo to těžkou deziluzí, když Mexičan Fernando Martinez Sommer nasekal v úvodní jízdě 24 bodů. Prague Lions ale díky skvělým výkonům Belgičanů Nielse Bruynseelse a Pietera Devose obrátili kola osudu a díky chybám favoritům nakonec ze semifinále Prague Playoffs prošli do nedělního finále týmového Super Cupu. „Naděje umírá poslední,“ vystihla to manažerka týmu Anna Kellnerová. Sára Vingrálková těsně před koncem svého parkuru spadla ze sedla.

Nepřišli zlomení, ale přece jenom už trochu smíření. Jezdci Prague Lions ve svých modrožlutých úborech stáli v mixzoně O2 areny, a když začínali mluvit, šance na finále létala někde neuchopitelně ve vesmíru.

Semifinále Prague Playoffs bylo ještě uprostřed běhu, ale 28 trestných bodů Prague Lions se nezdálo jako ideální výsledek s výhledem na nedělní finále. Šestnáctiletý vraník Cor Bakker s Mexičanem Sommerem v sedle symbolicky poprvé zaváhali na české vlajce, pak chybovali ještě pětkrát. Hloubku kalamity 24 trestných bodů pak obrátil v nadšení O2 areny Bruynseels, když na náročném parkuru tvůrce Uliana Vezzaniho předvedl první čisté kolo večera. Devos pak chyboval jen jednou.

„Budeme čarovat,“ přesto našla Anna Kellnerová úsměv, když tým dorazil k novinářům. Sommer se zasmál, když dostal otázku, co by koupil ostatním, kdyby nakonec Lions přece jenom do finále prošli.

„Koupil bych tequillu!“ odtušil.

Ještě když Lions stáli před novináři, Kellnerová mrkla na tabuli s průběžnými výsledky. A najednou vykřikla: „Jsou vyřazení!“

To Saúd Abdullah Alsharbatly z týmu Riyadh Blue nedokončil parkur a Kellnerová zvedla dva prsty, zatím ne jako symbol vítězství. Lions v tu chvíli potřebovali dostat ještě dva týmy pod sebe, aby se protlačili do finálové šestky.

První na řadě byli Shanghai Swans. Nebylo jim nic platné druhé čisté kolo večera Rakušana Maxa Kühnera. Němec Daniel Deusser totiž udělal tři chyby, v rozháraném parkuru navíc překročil časový limit. A když dojel do cíle, Swans měli právě o jeden trestný bod víc než Lions. Deusserovi naskakoval bod za každou sekundu navíc. Ve prospěch Lions rozhodlo 1,04 sekundy.

Pak překvapivě zaváhali i Stockholm Hearts a český tým se tak z velké díry vyhrabal do fantastické euforie. Přestože po dojezdu Sommera byli na hraně vyřazení.

„Bylo mi to líto hlavně kvůli němu. Věděla jsem, jak moc se snažil připravit na tyhle závody, co všechno pro to dělal. Bohužel to nebyl jeho ideální den,“ hodnotila Kellnerová.

Nakonec ale Lions slavili a hrdinou dne byl Niels Bruynseels, který se svým čtrnáctiletým hnědákem Delux van T & L dal týmu nulou novou šanci a rozpoutal bouři na tribunách. „Změna tam byla cítit. Diváci to napjatě sledují, a čekají, jak to dopadne. Když to nedopadne optimálně, pokles energie tam je. A když dojel Niels, všichni byli naprosto nadšení,“ usmívala se Kellnerová.

Jediná česká jezdkyně na startu Super Cupu, Sára Vingrálková, se v boji za tým Monaco Aces nedostala do cíle. V kurzu udělala dvě chyby, pak sice přeskočila zrádnou předposlední překážku, ale vyletěla ze sedla.

Jeden z doprovodných závodů úrovně CSI2* s překážkami do 130 centimetrů vyhrála Anna Helebrantová s koněm Epo van de Achterhoek Z a O2 arenou tak hrála česká hymna.

„Je to naprosto neuvěřitelné. Byl to můj velký sen, několikrát jsem obsadila druhé místo a chyběl mi kousek. Dnes se mi to povedlo, jsem šťastná,“ radovala se Helebrantová.

VÝSLEDKY

Prague playoffs – semifinále Super Cupu:

1. Madrid in Motion 8 (215,24), 2. Paris Panthers 8 (219,35), 3. St. Tropez Pirates 16 (215,19), 4. Riesenbeck International 20 (215,31), 5. Valkenswaard United 24 (214,69), 6. Prague Lions 28 (219,20), 7. Shanghai Swans 29 (235,68), 8. Scandinavian Vikings 32 (219,29), 9. Stockholm Hearts 36 (216,46), 10. Istanbul Warriors 36 (219,90), 11. Riyadh Blue 60 (149,20), 12. Monaco Aces nedokončili.

Čtvrtfinále:

1.Shanghai Swans 8 (212,80), 2. Riyadh Blue 8 (213,08), 3. Monaco Aces 16 (210,84), 4. Prague Lions 16 (211,11), 5. Istanbul Warriors 16 (212,66), 6. St. Tropez Pirates 20 (208,80), 7. Valkenswaard United 20 (210,96), 8. Scandinavian Vikings 24 (201,94), 9. Cannes Stars 24 (217,37), 10. Rome Gladiators 28 (207,03), 11. Mexico Amigos 28 (215,08), 12. New York Empire 32 (209,82).

VRCHOLY PRAGUE PLAYOFFS

Sobota 20.00 Super Grand Prix (finále jednotlivců)

Neděle 15.30 a 17.30 finále Super Cupu