Manažerka Kellnerová: Toužili jsme po bedně, jednou chci vyhrát

Celý víkend jste v zákulisí hodně prožívala, bylo to ve finále ještě emotivnější?

„Bylo, ale musím se přiznat, že v pátek jsem byla trošičku víc nervozní. Měla jsem strašnou radost, že jsme se dostali do finále. Aby si člověk mohl myslet na bednu, musíme se ukázat ve finále. Nechci říct, že jsme si to dneska užili, protože, jak bylo vidět, byli jsme všichni hodně nervozní. Ale byla jsem šťastná, že jsme měli šanci tady skákat.“

Od třetího místa vás po celém večeru dělily dvě shozené překážky, máte radost, nebo jste trochu smutná?

„Určitě radost. Chtěli bychom být na bedně, ale převládá obrovská radost. Každý rok se tým zlepšuje, posouváme se výš. Některé si týmy si to musí trošičku víc vydřít, od toho tady jsme, abychom postupně pokračovali nahoru.“

Budujete vítězný tým?

„Určitě chci. A nechci to jenom já, chtějí to i kluci. Je pravda, že tři týdny předtím dohromady řešíme, co udělat, jestli udělat nějakou výměnu, abychom byli co nejsilnější. Sami přišli s tím, že chtějí být nejlepší, a že ještě potřebují podporu nějakého jezdce. Je vidět, že na to nemyslím jenom já, a že chtějí dosáhnout nejlepších výsledků.“

Jaké změny tedy plánujete?

„Máme naplánováno, že jádro týmu zůstane stejné. Ale momentálně jednáme o nějakých změnách, abychom do týmu dodali větší sílu, a snad jsme ho podpořili nějakým jezdcem, který by ho mohl pomoct se svými zkušenostmi a svými koňmi, abychom se posunuli ještě výš.“

Vy jste letos kvůli zdravotnímu stavu své klisny Catch Me If You Can Old závodila méně, budete zase v příští sezoně připravená jezdit?

„Plánuju to, jsem na to připravená, už jsem naplánovala i začátek sezony.“

Přenesly Prague Playoffs váš sport do nové éry?

„Myslím si, že jo. První rok to pro všechny byla novinka, ale za pět let se vybudovala tradice, všichni si to začali užívat, pochopili, že jde o hodně, že tady je naprostá špička. Díky tomu si myslím, že se sport se dostává víc do povědomí.“

Jak se smiřujete s tím, že se příští rok finálový víkend stěhuje do Saúdské Arábie?

„Určitě to smutné je. Nejenom, že jsme si na Prague Playoffs zvykli. Ale co jsme tady vybudovali, a co vybudovali fanoušci, je něco naprosto neuvěřitelného. Bez toho bychom nemohli sport tlačit dopředu.“

Věříte, že se akce do Prahy vrátí?

„Určitě, doufáme v to. Není to vůbec jednoduchá cesta, aby něco takového bylo možné. Je to všechno o diskuzi, vůbec není nic jasného. Je to prostě práce. Není to tady jenom o skákání přes překážky, ale o sportu, o lidech, o všem celkově. Doufám, že to bude hrát velkou roli v rozhodování.“