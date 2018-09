Třicet jmen pro Velkou pardubickou. Nejlépe si vedl kůň bez stálého žokeje

„Ange Guardiana jsem neznal, seděl jsem na něm poprvé,“ líčí Kousek. „Viděl jsem nějaká videa, sledoval jsem ho. Měl jsem pokyn být vzadu, ale už na pátém skoku – na Irské lavici, mi to výborně skočil a dostal se na čtvrté, páté místo. Tam jsem ho musel trošku schovávat, aby tolik netahal. Nastoupil jsem asi trochu brzo, kdybych ho znal, asi bych začal trochu později. Je to dobrý koník.“

Ange Guardian byl před dvěma lety ve Velké pardubické při své premiéře druhý. Tehdy jej vedl Jan Kratochvíl, nestačili pouze na Charme Looka. Minulou sezonu sice extra výraznou neměl, ale i tak si pod Josefem Váňou mladším nakonec doběhl pro výborné páté místo ve Velké pardubické.

V letošních kvalifikacích se v sedle Ange Guardiana žokejové střídali. V první jej vedl Jaroslav Myška, doběhli těsně druzí za Talentem. Druhou kvalifikaci Ange Guardian s Janem Kratochvílem vyhráli. Ve čtvrté jej k triumfu přivedl Jiří Kousek. Kdo jej tedy bude mít ve Velké pardubické?

„Uvidíme. Do Velké je ještě daleko, ještě pět týdnů,“ nechtěl předjímat Jiří Kousek, který vyhrál první kvalifikaci i s Talentem. Teoreticky by v sedle Ange Guardiana mohl být právě on, ovšem stájovou jedničkou je Josef Váňa mladší. Jan Kratochvíl by měl obhajovat loňské vítězství s No Time To Lose.

Ovšem pozor - trenér Váňa má teoreticky k dispozici hned sedm koní. Kvalifikační podmínky pro start ve 128. ročníku Velké pardubické splnili kromě No Time To Lose a Ange Guardiana také Zarif, Theophilos, Power Zar, Buonarroti a A Pigalle.

Celkem kvalifikační podmínky splnilo třicet koní. Dva z nich - Hegnus a Eldorado ovšem zatím do říjnového překážkového dostihu přihlášeni nejsou (dohlásit je mohou 27. září) a loni druhý Urgent de Gregaine byl vyřazen z tréninku.

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

1. kvalifikace: Talent (žokej Jiří Kousek, trenérka Hana Kabelková, DS Kabelkovi)

2. kvalifikace: Ange Guardian (žokej Jan Kratochvíl, trenér Josef Váňa, Stáj Anděl strážný)

3. kvalifikace: No Time To Lose (žokej Jan Kratochvíl, trenér Josef Váňa, DS Paragan)

4. kvalifikace: Ange Guardien (žokej Jiří Kousek, trenér Josef Váňa, Stáj Anděl strážný)

KVALIFIKOVALI SE V PARDUBICÍCH

Talent, Ange Guardian, No Time To Lose, Theophilos, Templář, Vandual, Stretton, Power Zar, Vicody, Universe of Gracie, Ter Mill, Zarif, Bridgeur, Vajgaros, Ribelino, Modena, Nikas, Kasim, Artistmontot, Mileryt, Tzigane du Berlais, Buonarotti, Val de Guy. (Hegnus a Eldorado se kvalifikovali, ale přihlášeni zatím nejsou).

KVALIFIKOVALI SE V ZAHRANIČÍ

A Pigalle, Delight My Fire, Pareto, Sztorm a Urgent de Gregaine (vyřazen z tréninku)