Váňův syn povede za obhajobou vítěze Velké pardubické: Hlavně nebýt pátý

Čtyři pátá místa, z nichž jedno se před třemi lety změnilo ve čtvrté po diskvalifikaci Nikase. K tomu jeden konec hned na startu se svéhlavým Rabbit Wellem. „Vždycky jsem seděl na špatném koni,“ usmívá se Josef Váňa mladší při vzpomínkách na minulost. V neděli to ale bude jinak. Pojede šampiona.

Cítíte životní šanci na vítězství ve Velké pardubické?

„Beru to úplně v pohodě. Je to favorit, ale já jsem za těch deset let skoro pokaždé seděl na favoritovi. Jsem úplně v klidu. Mě spíš mrzí, že to Honza nemůže obhájit, všichni jsme mu to přáli, s koněm si rozuměl, byli sehraná vojka. Bohužel to nevyšlo, jak mělo.“

Jak jste přijal zprávu, že zraněný žokej Kratochvíl nemůže na start?

„Udělali jsme maximum, aby na startu byl, ale bohužel to nejde. Holt to dopadlo, že ho jedu já. Že bych z toho měl být nějaký, jak to říct slušně, posraný… Je to samozřejmě výzva, je to šance. Doufám, že to dobře dopadne, ale všecko úplně v pohodě…“

Nemrzí vás trošičku, že se nesvezete na původně plánovaném Theophilovi z Dostihového klubu iSport.cz, který mohl být předtím, než o start přišel kvůli nemoci, jedním z černých koní?

„Je pravda, že jsem se poslední dobou zaměřil spíš na Theophila. Poslední měsíc jsem ho jezdil, ale pak přišla tahle zlá zpráva. Samozřejmě mě to mrzí. Určitě to byl nadějný kůň, jeden z favoritů. Minule v kvalifikaci No Timea potrápil. Nakonec po té změně Theophilos běhat nebude, takže je to nějaký osud. Asi to takhle mělo být…“

Jak se sžíváte s loňským šampionem No Time To Lose?

„No Timea jsem měl až v poslední práci, ale tam je všechno v pořádku. Znám ho z dřívějška, Honza mi o něm taky říkal strategii z posledních dostihů.