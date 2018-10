Kdo hlídá vítěze Velké pardubické? Pozor, koza Vlasta je drsná!

Tůma si ji pořídil loni před Českým derby. „A Joseph pak den poté senzačně vyhrál Derby,“ připomíná nečekaný triumf koně, který měl kurz na vítězství 50:1. Štěstí teď Vlasta přinesla i ve Velké pardubické. Sedmiletý Tzigane du Berlais byl sice černým koněm dostihu, ale jasný favorit nebyl.

Když jej děvčata z Tůmova týmu přivádí z výběhu a přehazují přes něj deku pro vítěze Velké pardubické, Vlasta na koně přátelsky zamečí. „Hlídej, hlídej,“ prohodí Tůma. „Teď vypadá jak z Prodané nevěsty,“ komentuje sponu s dlouhými třásněmi, kterou Tziganovi připnul na hruď.

Tady trénoval i Peruán

Ve stejných stájích před lety pobýval i legendární Peruán, trojnásobný vítěz Velké (1998,1999, 2000). Kopce, nedaleko rybník, potok, čistý vzduch. „Jo, má to tady svoje kouzlo,“ přitakává Tůma.

„Je to dobré na psychiku koní. Já třeba s šéfem Charvátem začínal tak, že mi sem vozil koně z Chuchle, kteří už toho měli v Praze dost a potřebovali změnu. S koněm k psychiatrovi nemůžeš, tak jsme je vodili do lesa. Objímat stromy, jak se říká. Jsou v ohradě, na vzduchu, srovnají si hlavu. Některý kůň to pochopí hned, některý za dva roky, některý za tři. Možná by stálo za to sem do lesů vozit i některé majitele. Aby taky pochopili, že všechno chce svůj čas.“

Tůma by rád vylepšil tréninkové podmínky. Cvalový ovál, prostory na přípravu. „Abychom stačili moderním střediskům, musíme zapracovat. Jasně, majitel koupí formuli, ty natankuješ a vyhraješ. Ale když formuli natankuju a nemám kde vyzkoušet gumy, tak je to taky špatně.“

Oslava bude!

Během povídání za trenérem dorazí starosta Jan Božovský. Domluvit oslavu. „Lidi to tady prožívají, já doma s manželkou u televize řval,“ líčí starosta. „Co kdybychom něco vymysleli?“ Tůma není proti. I šéf Charvát prý slíbil „pustit“ na oslavu dvacet tisíc. Jen by prý ještě radši počkal. „Tak tři týdny, pak můžeme s Tziganem přijít třeba na náměstí, on je flegmatik, neměl by s tím žádný problém,“ přislíbil trenér.

„Ale počkal bych. Jednak ještě máme práci, čekají nás další dostihy. A potom, podívejte se, co se stalo Nikasovi. Nikdy nevíte, jestli koni někdo něco nepodstrčil, přece jenom jej nemůže hlídat každou minutu. Ale oslavu uděláme!“

