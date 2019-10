Theophilos: Jak vlastnit šampiona Velké? Dostihový klub iSport-Váňa | iSport.cz

CO JE SYNDIKÁT

Vlastnit závodního koně je pro jednotlivce finančně velmi náročné. Především v dostihově vyspělých zemích jsou syndikáty možností, jak koně může za daleko menší částku vlastnit v podstatě kdokoli. Spojí se třeba několik set nebo i několik tisíc lidí a dohromady si koupí jednoho nebo několik koní. A pak mu jezdí společně fandit.

„Dostihy jsou velmi drahý sport a syndikáty ho dělají dosažitelným pro člověka z ulice,“ říká britský agent James Fry, který sám prostřednictvím syndikátů vlastní sedm koní.

CO JE STÁJ DOSTIHOVÝ KLUB ISPORT-VÁŇA

Největší dostihový syndikát v Česku, který v aktuální sezoně sdružuje přes 100 členů. Stáj je registrovaná u Jockey clubu a už od sezony 2016 za ni běhá hnědák Theophilos, od neděle vítěz Velké pardubické. Členové si sami vybrali stájové barvy – zelenobílé svislé pruhy. Cílem stáje je mezi členy vybrat tolik peněz, aby bylo možné vlastnit jednoho čí více koní. V současnosti prostředky stačí na pronájem Theophila od vlastníka Josefa Váni. Stáj právně zastřešuje společnost Dostihový klub iSport.cz.

THEOPHILOS

Devítiletý hnědák běhá ve stájových barvách už od roku 2016. Hned v prvním dostihu shodil jezdce a skončil na tribuně. Postupně se ale zklidnil a v dostizích byl úspěný. Už v roce 2016 vyhrál menší dostih v Pardubicích a skončil druhý v Poplerově memoriálu. V letech 2017 a 2018 vyhrál Prvomájovou steeplechase v Lysé nad Labem. Vloni už se kvalifikoval na Velkou pardubickou, ale nestartoval kvůli nemoci. Začátek jeho letošní sezony ovlivnilo zranění šlachy z první kvalifikace. V srpnu už vyhrál Cenu Peruána a v září se kvalifikoval do Velké pardubické, kde v neděli zvítězil.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Hned teď si můžete na klubových stránkách www.dkfans.cz zakoupit členství na sezonu 2020. Každý si může vybrat z členství pro jednotlivce za 2000 korun, párového členství za 2500 korun, nebo rodinného členství za 3500 korun (dva dospělí, dvě děti).

CO VÁM ČLENSTVÍ PŘINESE

Především budete moct zblízka sledovat kariéru šampiona Velké pardubické v přímém kontaktu s Josefem Váňou. Budete moci navštěvovat Váňovy stáje v Mlýncích na Karlovarsku, kde vám bude legenda českých dostihů ochotně k dispozici. Kluboví členové se scházejí na dostizích, chodí do paddocku před dostihy, po vítězstvích se účastní slavnostních ceremoniálů. Při Velké pardubické měli speciální šály a čepice, vyrobeny byly i dortíčky se jménem koně, jak je zvykem třeba při Velké národní v Aintree u Liverpoolu. Pokud se přidáte, můžete se zúčastnit už chystané návštěvy stájí, při níž se bude slavit nedělní triumf. O všem budete informováni klubovým mailem.

JAKÉ BUDOU MOJE POVINNOSTI

Při vstupu do klubu se zavazujete jen splatit částku vámi vybraného ročního členství. Je třeba při nákupu zadat kontaktní údaje. To je vše. Všechny další náklady jako startovné, veterinární péče, dopravu a ustájení koně hradí Josef Váňa. Nemusíte se tedy bát jakýchkoli dodatečných nákladů.

SYNDIKÁT OČIMA JOSEFA VÁNI

„Myslím si, že by takových syndikátů u nás mělo být určitě víc, protože takhle si může téměř každý obyčejný člověk splnit svůj sen, že vlastní koně a může mu fandit na závody. Ti lidi jsou fakt supr, jezdí se dvakrát do roka se na koně podívat. Spojíme to samozřejmě s nějakou skleničkou svařeného vína, nějakým obědem. Já si myslím, že se třeba i sto lidí může mít navzájem rádo.“

SYNDIKÁT OČIMA PAVLY VÁŇOVÉ

„Já si myslím, že je to neskutečně super věc. Já sama miluju koně, kdybych na to neměla, chtěla bych to prožívat. Je spousta lidí, kteří koně milují, a přesto nemají ekonomické zázemí, že by mohli mít sami svého koně. V syndikátu je kolem sta lidí, v paddocku mi pokaždé někdo zamává. Mají možnost do stájí i přijít, koně si pohladit, můžou si ho povodit. Myslím, že to lidi neskutečně dobíjí. Perfektní, palec nahoru!“