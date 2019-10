Velká pardubická 2019: Theophilos - jeho cesta z tribuny až na start | iSport.cz

Dostihový klub iSport.cz odstartoval v sezoně 2016 s cílem poskytnout široké veřejnosti možnost spolupodílet se na vlastnictví dostihových koní, což je pro samotného jednotlivce velice nákladná záležitost. Do Dostihového klubu se přitom můžete na stránkách www.dkfans.cz přihlásit už od 1500 korun za roční poplatek.

Legendární žokej a trenér Josef Váňa projekt od začátku podpořil a věnoval do něj hnědáka Theophila. Ten v neděli poprvé poběží Velkou pardubickou. Před čtyřmi lety to byl kůň s velkým potenciálem, ale také dobrodružnou povahou.

U Jockey clubu byla registrována stáj Dostihový klub iSport-Váňa. Sami členové si zvolili barvy, zelenobílé svislé pruhy. Theophilos hned v prvním dostihu v nových barvách shodil jezdce a skončil na tribuně. Ale postupně se vypracoval v jednoho z nejlepších překážkových koní v Česku. V neděli poběží v sedle s žokejem Josefem Bartošem, dvojnásobným vítězem Velké.

„Už jsem ho chtěl mít na startu loni, bohužel se nám to nepovedlo ze zdravotních důvodů. Snad nám to za ty čtyři roky vrátí a budeme se moct poveselit i po Velké pardubické. Pokud odskočíme na startu, pak to bude jenom na těch dvou a na štěstí nás všech, samozřejmě,“ říká Váňa.

Systém dostihových syndikátů je ve světě běžný. Spojí se třeba několik set lidí a dohromady si koupí jednoho nebo několik koní. A pak mu jezdí společně fandit.

„Já jsem na syndikáty byl zvyklý ze zahraničí. V Anglii, v Irsku tam jednomu koni přijedou fandit tři autobusy. Je to parádní, ještě když kůň podá výsledek. Pro všechny je to důvod k pití,“ usmívá se Váňa.

Dostihový klub iSport.cz je specifický v minimálních nákladech na členství, díky čemuž je dostupný pro každého. Zatím má prostředky na pronájem Theophila. V budoucnu, pokud se podaří sehnat více peněz, je cílem i pořízení koně do vlastnictví.

Členové ale už teď s koněm prožívají celou jeho cestu. Jezdí ho navštěvovat do stájí, setkávají se s ním v paddocku před dostihy, dostávají informace přímo od trenéra Váni nebo žokejů. Každý rok pak sezona končí klubovým setkáním se svařeným vínem ve Váňových stájích.

„Myslím, že je to neskutečně super věc. Já sama miluju koně, kdybych na to neměla a chtěla bych to prožívat, přidám se také,“ hodnotí trenérka Pavla Váňová, manželka šéfa stáje. „Je spousta lidí, kteří koně milují, a přesto nemají ekonomické zázemí, že by mohli mít sami svého koně. V syndikátu je kolem sta lidí, v paddocku mi pokaždé někdo zamává. Mají možnost do stájí i přijít, koně si pohladit, můžou si ho povodit. Myslím, že to lidi neskutečně dobíjí. Perfektní, palec nahoru!“