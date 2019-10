Theophilos, vítěz Velké pardubické: Jak se můžete stát spoluvlastníkem | iSport.cz

Stačí se podívat do anglického či irského dostihového programu překážkových dostihů a téměř v každém klání na vás vykoukne mezi majiteli nějaký dostihový klub nebo syndikát. Někdy na závodiště přijedou mikrobusem, jindy několika autobusy.

„Já jsem to sám zažil na vlastní kůži v irském Punchestownu, jednoho koně tam přijeli podporovat tři autobusy majitelů a on zrovna vyhrál, tak daleko u nás ještě nejsme,“ sděloval spokojený trenér Josef Váňa, který před čtyřmi roky souhlasil s myšlenkou založení dostihového klubu pod patronátem iSportu. „Byla to sranda se na ty spolumajitele dívat, jak to dovedli oslavit,“ dodal k irské zkušenosti Váňa.

První syndikáty a dostihové kluby začaly vznikat v České republice v devadesátých letech dvacátého století, ovšem do dnešních dní se syndikátů a podobných klubů mnoho neurodilo. Stále jsou to, na rozdíl od dostihově vyspělých zemí, výjimky. Především na britských ostrovech je ovšem tato forma vlastnictví naprosto běžná, vítězné emoce i nervy před a během dostihu jsou mnohem větší a intenzivnější. Josef Váňa je přesvědčen, že by takových spolků, jako je Dostihový klub iSport, mohlo být více.

„Právě syndikát je možnost, jak si každý obyčejný člověk může splnit svůj sen, že vlastní koně a může mu fandit na tribunách.“

Štastný Váňa slaví jedenáctý trenérský triumf. Takových syndikátů by mělo být víc, chválí legendární žokej

V neděli odpoledne si čtyři desítky členů Dostihového klubu iSport mohly zažít radost největší. Vítězství ve Velké pardubické.

Na britských ostrovech jsou syndikáty a kluby naprosto běžnou záležitostí, proto jsou překážkové dostihy tak populární, i když se konají v zimních měsících, kdy vládne slota a chlad. Autobusy s členy a příznivci doslova křižují britské ostrovy každý týden, aby byly u toho, když je jejich kůň na startu.

Nedělní dostih sledoval v Pardubicích i britský agent James Fry, který má se syndikáty a dostihovými kluby velké zkušenosti. „Dva koně mám s pár lidmi v malé skupince, ale mám i pět koní v syndikátu, který má tři tisíce členů. Na každého koně platím padesát liber, je to jediná platba za celý rok.“ Podobně to mají i spolumajitelé Theophila, jejich příspěvek je od 1500 korun do 3000 tisíc za rok.

Dostihový klub iSport.cz Veřejnosti otevřený klub, největší syndikát v zemi, který sdružuje přes sto členů, si pronajímá devítiletého hnědáka Theophila od trenéra Josefa Váni. Kůň běhá za stáj Dostihový klub iSport-Váňa, registrovanou u Jockey clubu. JAK SE STÁT ČLENEM?

Přihlásit se můžete ihned na stránkách www.dkfans.cz KOLIK ČLENSTVÍ STOJÍ?

V letošní sezoně je jednotlivé členství za 1500 korun, párové za 2000 korun a rodinné za 3000 korun.

Trojnásobný vítěz Velké pardubické Bartoš v slzách: V cíli jsem myslel na rodinu