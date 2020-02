Žokej Stromský se rozhodl, jak s kariérou: Nepotěším ty, co mě nemají rádi | iSport.cz

„Nepotěším ty, kteří mě nemají rádi, ale potěším ty, co mě rádi mají,“ říká Stromský pro iSport.cz. „Jo, ještě sezonu zkusím a uvidíme, jak to půjde. Jak bude držet zdraví a všechno kolem.“

Na práci bude Stromský dojíždět za Františkem Holčákem do Velkých Karlovic, v dostizích by měl jezdit především koně Milana Zatloukala ze stáje Nýznerov.

Jak vaše rozhodování probíhalo?

„Pořád se to ve mně pralo, jestli ano, nebo ne. Nakonec jsem se domluvil s panem Zatloukalem, že budu jezdit jeho koně. Mrzelo mě, že jsem loni nejezdil tolik dostihů, co jsem si představoval a chtěl. Nedostával jsem moc šancí, nebylo tolik dobrých koní jako každý rok. To člověka taky trochu nalomí. Neříkám, že jsem neměl dobrou sezonu. Měl, byl jsem zdravý, všechno, ale byl jsem zvyklý na víc dostihů. A lepší koně. Loni to tak nebylo, i proto jsem se rozhodoval, jestli pokračovat. Navíc mám i nějaký věk. Ale pořád cítím, že mám koním co dát. Cítím se dobře, tak proč nepokračovat?“

Pro Holčáky budete trénovat a pro Nýznerov jezdit, je to tak?

„S panem Holčákem starším jsem domluvený, že tam budu jezdit do práce každý den. On nemá tolik překážkových koní, když bude mít zájem, rád sednu na jeho koně. Především jsem ale na dostihy domluvený s panem Zatloukalem, který má koně u pana Popelky nebo u Grega Wroblewského.“

Rodina vás v pokračování kariéry podpořila? Nebo by už spíš byla pro klid?

„Manželka už byla smířená s tím, že skončím. Říkala, že když si něco najdu, ať klidně skončím. Nechávala to vyloženě na mně. Děti mi do toho nekecaly, ale bylo vidět, že to sledují. Dostihy mají rády, jezdí fandit, asi by je mrzelo, kdybych skončil. Ale taky to nechaly na mně. Myslím, že jsou rády, že to ještě nevzdávám. Snad vydrží zdraví, najdou se dobří koně a pojede to.“

Jaký je váš sen nebo cíl sezony?

„Zůstat zdravý, odjezdit co nejvíc dostihů, dostat se na pár dobrých koní. Každý rok se říká, že Velká pardubická je cíl, budeme na ni směřovat. Kdyby to vyšlo, super. Když ne, nic se neděje.“

Ve Velké jste měl úspěch s Hegnusem od Radka Holčáka, jel jste i koně z Nýznerova. Tušíte, která jména by připadala v úvahu?

„V únoru se to těžko říká. U Holčáků se začíná trénovat až příští týden, koně měli pauzu, s Radkem (Holčákem) ani s majiteli jsem se nebavil. Tak ani nevím, jak je na tom Hegnus. Pan Zatloukal má taky dva kvalitní koně do Velké, ale mluvit o jménech v únoru je brzy. Uvidíme, jak se sezona rozjede a jak to bude fungovat.“

Koně od majitele Zatloukala pro Velkou jsou Stretton a...

„Sztorm. Říkají, že je v pořádku, že ho vyléčili. (Stromský skončil se Sztormem v minulé Velké pardubické desátý, kůň při dostihu krvácel z nozder). Skokově na tom byl perfektně. Záleží na zdraví.“

Kdy vás čekají první dostihy?

„Greg (Wroblewski) už se ptal, jak jsem na tom kondičně, chtěl někam vyrazit. Kondičně jsem na tom dobře, celou jsem zimu makal. Běhám, plavu, ale ježdění je třeba. To začnu až příští týden, takže na dostihy budu připravený tak za tři týdny, za měsíc. Člověk se do toho musí dostat, když tři měsíce nesedí na koni. Počítám, že první dostihy mě čekají někdy v polovině dubna.“

Redaktor Sportu Martin Hašek o syndikátu iSport-Váňa: Utvořili jsme super tým

Trojnásobný vítěz Velké pardubické Bartoš v slzách: V cíli jsem myslel na rodinu