Fyzioterapie s mrkví. Je to od starých koňařů, usmívá se Váňová

Jak na vás Theophilos před Velkou pardubickou působí?

„Bombasticky… Škoda, že mu není o pět let míň, ale čas nikdo nezastaví. Vypadá monumentálně, přijdu do stáje a řehtá. Přinesu mu pytel mrkve a s manželem s ním cvičíme ohýbání doleva, doprava. To je od starých koňařů. Když se vám kůň hůř jezdí na levou, na pravou ruku, tak mu strkáme mrkvičku mezi nohy, z boku… To je jako u lidí, když vám terapeut ukáže, jak se máte ohýbat. Koně na mrkve dávají. Za mrkvou by se otočili o sto osmdesát stupňů.“

Dříve byl Theophilos hodně zlobivý kůň, co mu dal poslední rok?

„Chová se pořád stejně, jako normální kůň. Žádná práce navíc s ním není. Já bych o něm jako o bláznovi už vůbec nemluvila. Mohli bychom hodit za hlavu, co bylo. Hodně lidí se mě na to ptá, ale už není o čem mluvit. Už je normální.“

Je pravda, že když za Theophilem nedávno přijela návštěva členů Dostihového klubu iSport.cz, vypadal, že si pozornosti vyloženě užívá…

„Určitě, Pepa Bartoš mluvil o tom, jestli Theovi pomůže, že na přehlídce nebudou žádní diváci. Říkal, že jo, že bude asi klidnější. Já mám obavy, že mu lidi budou chybět. Že si bude myslet, že jde na procházku. Mám obavy, že se bude divit, co se děje, že lidi neburácí, že v paddocku nikdo nebude. Že si řekne: To nejsou žádné dostihy! Uvidíme, je to zvláštní situace. Nevím, na co se máme těšit. Možná to pro něho bude velká výhoda, že bude klid. Ale myslím, že bude vykulený, že tam nikdo není.“

Je o vás známo, že Theophilovi často zpíváte, co frčelo před letošní Velkou pardubickou?

„Řekla jsem si, že mu už nebudu zpívat Stokrát chválím čas a zpívám mu To stárnutí zrádné, to taky od Káji miluju. Aby se nebál toho stárnutí…“

Pro vás mistr Karel Gott znamenal hodně, jak jste prožívala nedávné první výročí jeho odchodu?

„Bylo mi smutno, zase jsem si zapálila svíčku. Vzpomínám na něj s láskou. Nic víc nemůžeme, buďme rádi, že jsme živí, zdraví, uvidíme, co bude dál. Jsem ráda, že se Velká pardubická odběhne, ať třeba bez diváků.“

Váňa: Hlavně že se Velká běží. Theophilos má nejlepší auru, Mazhilis shodil bříško

Co jste říkala na vynucenou změnu v Theophilově sedle, v němž bude místo zraněného Josefa Bartoše žokej Jan Odložil, přezdívaný Čenda?

„Bohužel, patří to k tomu. Ale já neříkám bohužel. Čenda už s ním jel a odvedl dobrou práci. Řekli jsme si, že je jednou z nejlepších variant. Nevím, co bychom bez něj dělali. Do poslední chvíle se může stát, to je, holt, život. Věřím, že Čenda je nadšený, že ho jezdí, snad to kluci spolu zvládnou. Možná bych se před pěti lety bála mladého kluka, ale dneska ne. Čenda je vyzkoušený.“

Jak kůň bere, když na něm místo jeho stálého žokeje sedí někdo jiný?

„To není žádný problém. My se na něm s manželem střídáme. Každý na tom sedí stejně, věřím, že to bude úplně v pohodě. Opravdu není třeba z Thea dělat blázna, je to naprosto normální kůň.“

Co vzkážete členům nejpočetnějšího syndikátu v zemi, který sdružuje Dostihový klub iSport.cz?

„Syndikátníkům přeju, ať drží palce. Držme si všichni pěsti, ať to dobře dopadne!“