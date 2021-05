Změny slavného Taxisu. Velká prestiž neztratí, tvrdí žokej z příkopu

Načesaný žokej Kratochvíl se na dně Taxisu v elegantním obleku ztrácel uprostřed zeleně, stébla trávy mu sahala až po kolena. Při loňské Velké někde tady sletěl z hnědáka Sottoventa, který pád nepřežil. Teď byl v příkopu jako ambasador nové éry slavné překážky. Z takové hloubky už se pod Taxisem na svět zřejmě nepodívá. Pořadatelé totiž na léto plánují rekonstrukci příkopu, při níž na jejím dně přibude 25 centimetrů zeminy a ostrou doskokovou hranu nahradí pozvolná šikmá plocha.

„Mělo by jít hlavně o zešikmení doskokové hrany, která by se měla od začátku příkopu pozvolně zvedat,“ vysvětloval Kratochvíl ze dna Taxisu. „Z pohledu jezdce se nic nezmění. Ten skok furt musíte přeskočit, musíte doletět stejně daleko. Jde o to, aby se minimalizovaly úrazy koní a nestávaly se fatální úrazy. Na rozměrech a tradici by se nemělo nic měnit. Jde tam jenom o to, aby se něco udělalo pro bezpečnost skoků.“

Plány na úpravy Taxisova příkopu vznikly z popudu expertní komise, která se dala dohromady vloni na podzim v reakci na smrtelný pád Sottoventa. Tým, v němž pracovali i trenér Josef Váňa či žokej Josef Bartoš doporučil mělčí příkop.

Před pár týdny se ale proti úpravám postavila jiná skupina osobností z dostihového světa, v čele s čtyřnásobným šampionem Velké Václavem Chaloupkou a dalšími sedmi vítězi. Inciativa přirovnávala mělčí Taxis ke snaze snížit výšku Mount Everestu.

„Většinu signatářů osobně znám, jsou to lidé, kterých si velice vážím. Bohužel, situace dneska je zcela jiná, jsme v jednadvacátém století, je tady jasná a jiná společenská nálada a my ji musíme respektovat,“ vysvětluje Jaroslav Müller, ředitel pořádajícího Dostihového spoku. „Doby, kdy tyto osobnosti překonávaly zřejmě nejtěžší dostih kontinentu, jsou pryč. Pokud chceme udržet tradici a historii, jsou to nezbytné kroky.“

Taxis prošel významnými změnami v roce 1994 a poté byl na překážce dlouho klid. Až v roce 2007 došlo k nešťastnému pádu Cieszymira. Od roku 2014 do loňska ale už zahynuli v příkopu tři koně. Může to souviset s měnícím se pojetím překážkových dostihů a také typologií koní, které v Pardubicích běhají.

„Nejde říct, že je Taxis nejnebezpečnější. Každá překážka je těžká, na každé překážce se stávají úrazy. Je to překážkový sport,“ říká Kratochvíl. „V moderní době se musí pracovat na tom, aby byly dostihy bezpečnější, aby se nestávaly fatální úrazy. Taxis zůstane nezměněný, jenom by měl být víc bezpečný, což je dobře.“

Pro diváky na tribunách se nic zásadního nezmění. Živý plot před příkopem bude přibližně o pět centimetrů kratší. Pořadatelé se budou snažit, aby byl živý plot hustší, aby ho koně víc respektovali. Zavedení tzv. odskokového břevna před skokem zatím neprošlo.

„Výškové, šířkové parametry skoku se takřka nezmění, nicméně ta nebezpečná část by měla být odstraněna,“ říká Müller.

Kritici úprav se bojí toho, že dostih už nebude tím, čím byl. Kratochvíl má svůj názor: „Je si nemyslím, že sláva je v překážce, sláva je v celém dostihu. Ve všech sportech se modernizuje, mělo by se to dělat i v dostizích.“