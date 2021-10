Tady jsem skákal Taxis já, ukazoval Váňa syndikátníkům Theophila

Kde nejlépe najíždět na Velký Taxisův příkop? Jaká je legendární překážka po úpravě ze začátku sezony a jak vypadají další skoky z bezprostřední blízkosti? To vše osobně ukazoval a popisoval Josef Váňa den před startem 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou členům unikátního syndikátu iSport-Váňa. Tomu pronajímá a připravuje jedenáctiletého šampiona Theophila. Na startu Velké bude mít Váňa kromě vítěze z roku 2019 také No Time To Lose (vítěz 2017) a nováčka Mahe Kinga.