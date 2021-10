Favorité na prohlídce před Velkou. Trápení neviňátek, zlobí se Váňa

Pro koně to byla pohodová procházka v ostrém ranním sluníčku. Obhájce Hegnus se ukázal klidně, Váňova esa No Time To Lose či Theophilos byla o něco živější a jejich vodičky s nimi měly víc práce. Předvedl se i bělouš Star, outsider, který tak trochu připomíná pohádkového Juráška. Kvůli krátké přehlídce, kterou přítomní veterináři hodnotí jen svýma cvičenýma očima, ale musí koně ze stájí vyrážet už uprostřed noci.

„Ve čtyři hodiny ráno, aby vyrazili, když tam na tu osmou musí být. Je to sice jenom dvě stě padesát kilometrů, ale člověk nikdy nemůže vědět, co se zadrhne. A když tam nebudete, tak nejedete,“ durdil se Váňa už předem. „Komplikují tím život hlavně těm koním, když už tam v osm hodin ráno musí někde běhat před lidmi, kteří tomu stejně nerozumí. Je to jenom divadlo. Z toho jsem špatný a budu z toho špatný do té doby, dokud budu tenhle sport dělat.“

Váňa patří k dlouhodobým kritikům ranní zdravotní prohlídky. V minulosti vozili trenéři koně do Pardubic s velkým předstihem, dnes je ale běh dostihového světa daleko náročnější.

„Ty komunistické časy, že jsme byli v Pardubicích čtrnáct dní dopředu, jsou pryč,“ líčí Váňa. „Koně se ráno naloží a jedou do Pardubic. Pravda je ta, že ne každý kůň ten transport snáší úplně stejně jako ti, kteří lítají po světě. Když je vozíme do Paříže, Pisy, Trevisa, ti koně jsou zvyklí. Ale těm chudákům, co běhají dvakrát v Pardubicích, i ten transport něco vezme. Nejsou na to zvyklí a jejich psychika se trochu naruší. K tomu ta zdravotní kontrola, je to trápení neviňátek…“

Otakar Nový, předseda dostihové legislativní komise, ale tvrdí, že prohlídka svůj smysl má.

„Při transportu se může stát cokoli, tohle je prostě pro sichr. Dřív se stávalo, že veterinář nepustil do Velké i favorita. V minulosti byly pokusy, kdy byly prohlídky nepovinné, ale upustilo se od toho,“ vysvětlil.

Jak se na věc dívá trenér Radek Holčák, který posílá do dostihu obhájce loňského vítězství Hegnuse?

„Vidíte tady nějaký zdravotní úkon?“ usmívá se. „Každý kůň nakračuje jinak, někomu, kdo desetiletého koně vidí poprvé, se může zdát, že kulhá. Je to spíš o tom, že se sázkaři podívají na koně. Nebylo by dobré pustit do dostihu koně, který nevypadá dobře, ale to už se dneska neděje.“

Na startovní listině Velké pardubické je zatím jediná změna, hnědáka Sztorma povede místo Sertaše Ferhanova francouzský žokej Romain Julliot.