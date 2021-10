Pět favoritů Velké pardubické: obhájce i novicové, šance jsou vyrovnané

No Time to Lose či Lombargini, to jsou dva z velkých favoritů Velké pardubické • FOTO: Koláž iSport.cz

Jsou ročníky Velké pardubické, kdy kouknete na startovní listinu a jméno favorita vás okamžitě praští do očí. Letos je situace odlišná, v osmnáctihlavém poli je několik jmen, která mohou proběhnout na prvním místě okolo cílového mezníku. Pět z nich představujeme.