Jak se formoval šampion Velké? Výběhy na Ještěd i trenažér v bazénu

Talent má, tomu věřili od narození. I proto od svých chovatelů Michala a Hany Kabelkových dostal potomek Egertona a Tavbeccy už před deseti lety sebevědomé jméno.

„Dala jsem mu nůž na krk, hned když se narodil,“ směje se trenérka Kabelková. „Ne. Pojmenovává se v prvních momentech života, v prvních pár měsících, to ještě nějaký talent nelze vidět. Ale trénovala jsem i jeho mámu Tavbeccu a hodně jsem věřila v její schopnosti. Celé její staré české rodině. Když je dobrá rodina, může z toho být dobrý kůň.“

Tavbecca byla úspěšnou vytrvalkyní, vyhrála mimo jiné dvojkový dostih na 2400 metrů v Karlových Varech, na sklonku kariéry i jeden pardubický kros. Patří k rodině založené na začátku dvacátého století klisnou Toquade. Příbuznými Talenta tak jsou jsou Derby vítězové Taran nebo Trocadero.

„Po mámě ale moc rysů nemá, spíš je hodně jako táta Egerton,“ líčí Kabelková. „Mámě se podobá snad jen v tom, že se bojí být uvázaný. To má asi po Tavbecce, v tom byla taky malinko praštěná.“

Coby tříletý vyhrál Talent hned svůj druhý rovinový dostih, stejně si vedl o rok později nad překážkami. V roce 2017 vyhrál v Meranu, okamžitě se mu dařilo i v kvalifikacích na Velkou pardubickou. Co ho trápilo, bylo zdraví. I proto s ním Kabelková trénovala v bazénu nebo na běžícím vodním pásu.

„Ve vodě je to pro něho šetrnější, než klasické rychlostní cvalové práce, které až tak moc nemůže,“ líčí Kabelková. „Místo čtyř takových tréninků dá jenom jeden, takže jsme museli hledat vodu.“ To byl problém, v okolí žádná nebyla. „Vodní pás byl do loňského roku v Hrobicích u Pardubic, bohužel ho tam zrušili. To pro nás byla dost velká rána. Další jsme objevili až v Měníně u Brna. A na bazén jezdíme pro změnu ke Kalčíkům na farmu Levín u Prahy.“

Co si pod tréninkem v bazénu a na vodním pásu představit? V bazénu kůň místo běhání klasicky plave. Na vodním pásu se dá intenzita a nastavení tréninku regulovat. „Rychlostí pásu a nastavením vodního sloupce se v tréninku dají měnit tepovky, dech, zátěž,“ vysvětluje trenérka. „Kůň jde krokem, nebo kluše, a my mu můžeme nastavit výšku vody. Maximum je zhruba po břicho. Voda klade odpor a na pohybový aparát je pro koně šetrnější.“

Talent se pochopitelně nevyhne ani klasickým tréninkům v kopcích. I na ty však musí cestovat kus republiky, Kabelková vybrala Ještěd. „To taky kolikrát zabere celý den, paráda,“ usmívá se.

Proč Ještěd? „Když chceme jít ultra velkou práci místo simulace dostihů, tak nás nenapadá vyšší bod nebo delší sjezdovka. Tudíž sbalíme batůžky a jedeme na Ještěd. Letos to ale nebylo potřeba, před pěti týdny běžel dostih, takže jsme na sjezdovku nemuseli. Byl na vodním pásu, to mu dělá dobře.“