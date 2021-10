Nezdálo se mi to? lekla se vítězná trenérka z Velké. Ne, to je boží!

Hana Kabelková se do listiny vítězů Velké pardubické zapsala jako čtvrtá žena v historii. Lata Brandisová vyhrála s Normou v roce 1937 jako jezdkyně. Lenka Horáková slavila třikrát s Peruánem jako trenérka (1998, 1999, 2000), stejně tak Martina Růžičková s Charme Lookem (2016). „Veliká radost, obrovská. Paráda. Je to boží!“ líčí den po triumfu.

Martina Růžičková předpovídala, že tři noci nebudete spát, jak budete nacvrnkaná adrenalinem. Usnula jste?

„To jo, zabrala jsem o půlnoci, chtěla jsem se na Velkou pardubickou ještě podívat a hlavně odpovědět asi na 120 zpráv v rámci slušnosti. Spalo se mi dobře, ale od tří ráno jsem vzhůru.“

Kvůli práci, nebo jste nemohla spát?

„Do práce vstávám až v pět, ve tři jsem se vzbudila s pocitem - kruci, je to pravda?“

Musela jste se štípnout?

„Naštěstí jsem hned vedle sebe nahmátla noťas, na kterém jsem si při usínání dostih pouštěla. Uff, nezdálo se mi to!“

Pohár pro vítěze jste u postele neměla?

„Ne, to ne, zase takový magor nejsem.“ (usmívá se)

Jak se má po dostihu Talent?

„Je v pořádku, ráno dokonce poskakoval v boxe. Říkala jsem si, že to snad není možný. Zatím vypadá velmi dobře. Máme radost.“

Před rokem jste s Talentem byli čtvrtí, dlouho jste trénovala i třetího Vanduala. V práci jste měla krále kvalifikací Trezora. Je pro vás vítězství i satisfakcí v tom smyslu, že jste ukázala, že umíte koně k vítězství ve Velké připravit?

„Je fajn, že se to ukázalo. Jako, satisfakce... A možná trošku jo. Hlavně je fajn pocit, že koně umím připravit. Vnímala jsem pár hlasů, že jsou přetrénovaní nebo naopak nedotrénovaní. Takové ty chytré řeči. Trezor až takovou vytrvalost neměl, to byl fakt. Talent ji má. Mohl by běžet ještě dál. To se ukázalo, jsem za to ráda, opravdu. Jinak jsem ráda hlavně kvůli týmu a koni. Talent je moc hodný kůň, veliká osobnost. A zasloužil si to za všechny trable, které má.“

Trable zdravotní, je to tak?

„Ano, v tom je to s ním náročnější, těžší. Co se týká charakteru, nebyl s ním nikdy vůbec žádný problém. Je to lehce voditelný kůň, flegmatik. Zdraví ho trápí, kvůli co nejlepším podmínkám pro trénink často cestuje, ale zvládá to. Musí jezdit velké vzdálenosti jednou dvakrát v týdnu, to je obdivuhodné. Kdejakého dalšího koně by to přestalo bavit nebo by to nedával. On to zvládá trpělivě. Trpělivý je velmi. To je na něm úplně nej.“

Koně jste si s manželem sami odchovali a dali mu jméno Talent. Hned jste v něm viděli takové schopnosti a potenciál?

(usměje se) „Pojmenovává se v prvních momentech života, v prvních pár měsících, to ještě nelze vidět. Mně to připadalo, že to je pro něho takové zavazující. A ukázalo se, že jo! Já jsem mu dala nůž na krk hned, když se narodil.“ (zasměje se)

Vy jste trénovala i jeho mámu Tavbeccu, zřejmě jste tušila nebo věřila, že by její syn talent opravdu mít mohl, je to tak?

„Ano, věřila jsem hodně Tavbecce, v její schopnosti. Celé její staré české rodině, hodně na to věřím. Když je dobrá rodina, může z toho být dobrý kůň. Věřila jsem mu.“

Má nějaké rysy po mámě?

„Ani ne. Trošku snad jen v tom, že se bojí být uvázaný. To má asi po Tavbecce, ta byla taky v tomto malinko praštěná. Jinak je hodně jako táta Egerton.“

Napajedelský plemeník Egerton letos uhynul, je Talentova výhra ve Velké i dodatečná pocta pro tohoto chovného hřebce?

„V prvé řadě mě to mrzí, byla bych ráda, kdyby v Napajedlích ještě Egerton byl a pár dobrých kobyl připustil. A Napajedla, jako náš nejlepší hřebčín, by z toho ještě mohly profitovat. V tom mě to mrzí. Jsem ráda, že se nám daří i s Welluncou na rovinách, to je taky Egertonka.“

Talent má deset roků, přidáte ještě jednu sezonu?

„Kdyby jste se mě ptal před týdnem, kdy jsme kvůli cestování a tréninkům padali na hubu únavou, tak bych jasně řekla, že končíme. Důchod. Dneska nevím. Když bude zdravý... Ukázal tak krásný výkon, že bychom to ještě zkusili. Musím se domluvit s týmem. Tohle není práce jednoho člověka, ale celého týmu. Přihlédnu i k jejich názoru.“

ŽENSKÉ TRIUMFY VE VELKÉ PARDUBICKÉ

Hana KABELKOVÁ, trenérka, Talent (2021)

Martina JELÍNKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, trenérka, Charme Look (2016)

Lenka HORÁKOVÁ, trenérka, Peruán (1998, 1999, 2000)

Marie Immaculata BRANDISOVÁ, jezdkyně, Norma (1937)