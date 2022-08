Co je s Evženem? Myškův bojovník, druhý z loňské Velké, zatím nevyběhl

Universe of Gracie (Lukáš Sloup), Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek), Bridgeur (ž. Jaroslav Myška) a Ter Mill (Jan Odložil) na Taxisově příkopu ve Velké pardubické 2018 • Michal Beránek (Sport)

O vítězství ve Velké pardubické se Slavia pojišťovnou před rokem přišli až po boji ve finiši. Žokej Jaroslav Myška ani na devatenáctý pokus neprolomil čekání na vítězství v elitním překážkovém dostihu, se sedmiletým debutantem Evženem skončili těsně druzí. Za Talentem s Pavlem Složilem mladším. I tak to byl Myškův nejlepší výsledek v pardubické klasice. Byl už dvakrát třetí, třikrát čtvrtý a třikrát pátý. V sobotu se v Pardubicích běží poslední kvalifikace na 132. ročník Velké pardubické. A Evžen (stáj Englicovi a Kulhánkovi), který v Pardubicích vyhrál osm krosových dostihů z jedenácti, na startu nebude. Co s ním je? Jaroslav Myška o tom mluví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz

Jak to s Evženem aktuálně vypadá? Jeden z majitelů, Zbyněk Englic, mluvil o jarním zranění šlachy.

„Kůň už je v pořádku, ale časově by nám to nevyšlo, takže jsme se rozhodli, že letos sezonu vypustíme. Chodí ve výběhu, pauzíruje. Nemá cenu spěchat, taková zranění vás doženou. Takže je lepší tomu dát čas, než se o něco pokoušet. Letos tedy bez Evžena.“

Před rokem měl Evžen ve Velké pardubické premiéru, bojovali jste o vítězství. Jak finiš a náročný dostih přestál?

„Byl v pořádku, pracoval. Jenže koncem března se zranil. Nevíme pořádně jak, jestli někde špatně prošlápl? Bylo tam zranění šlachy. Nijak děsivé, ale standardně ho to vyřadilo na tři měsíce z tréninku. Pak něco zkoušet? Úplně jsme se na to vykvajzli, nechtěli jsme to hrotit a pustili jsme ho na výběh.“

Ve stáji jste měli i jedenáctiletého Bridgeura, který byl ve Velké dvakrát sedmý (2017 a 2018). S ním už jste v plánu Velkou neměl?

„Ne. Bridgeura už jsme chtěli loni zaparkovat. Majitel se toho nechtěl vzdát, chtěl, ať ještě závodí. Ale už bylo vidět, že kůň moc zájem neměl. Ani v tréninku. Je zdravý, ale je už takový životem unavený, tak jsme dali jeden start na jaře a pak jsme radikálně rozhodli, že pokračovat nebude. Bridgeur už je důchodce.“

S manželkou Štěpánkou Myškovou trénujete spíš mladší koně, další adepti pro Velkou mezi nimi zatím nejsou?

„Letos nám překážky moc nejdou. Máme spíš mladé koně, se kterými ještě neběháme. A novým z tréninku ještě dáváme čas, aby se adaptovali, vyladili neduhy. Stáj je plná koní, po rovinách se daří, ale překážky jsou letos slabší. Tak to bývá - je to nahoru dolů. Jako každý jiný rok.“

Vy už máte jasno, s kým pojedete Velkou pardubickou?

„Zatím ne. Měl jsem koně od pana Popelky (Stretton, 4. místo v první kvalifikaci a Zataro, 5. místo ve třetí kvalifikaci), teď ještě jednoho mu taky jedu (Imphal). Ale nevím. Uvidíme, co Imphal ukáže, Stretton už toho má za sebou asi taky dost. Je to pro mě otevřené, nijak si s tím hlavu nelámu. Vždycky to nějako dopadne, uvidíme.“