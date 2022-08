Vítězný tandem zase spolu! Žokej Složil se vrátil, chce napravit chyby

Pavel Složil s Talentem míří do cíle Velké pardubické • Pavel Mazáč / Sport

Skvělá zpráva pro všechny dostihové nadšence a fanoušky. Žokej Pavel Složil (24) si rozmyslel ukončení dostihové kariéry. Znovu se vrátil do sedla a trenérce Haně Kabelkové přislíbil, že se s ryzákem Talentem pokusí 9. října obhájit loňské vítězství ve Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Příští týden spolu v rámci tréninku a přípravy absolvují i čtvrtou kvalifikaci na 132. ročník nejprestižnějšího českého dostihu.

„Od loňské Velké pardubické mi koluje hlavou, že bych měl ukončit kariéru. Teď jsem ji ukončil,“ říkal Pavel Složil na začátku srpna v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz „Zatím. Když mi váha během čtrnácti dnů spadne, možná bych se do sedla vrátil. Když ne, rád si užiju život s přítelkyní, se synem. Váha mi řekla dost, beru to tak.“

Dva týdny si dal Složil opravdu klid. Pak se do sedla vrátil. V italském Meranu odjezdil v průběhu minulého týdne hned sedm koní pro trenéra Josefa Váňu mladšího, třikrát vyhrál.

S famózním L’Estranem, Cyr Rebelem a Grand Sudem (všechno stáj Scuderia Aichner SRL). K tomu přidal jedno druhé (Mauricius), třetí (Gap Pierji) a čtvrté místo (Charles Strees). Pouze s Wopartem dostih nedokončil, koně zadržel.

„Potěšilo nás, že si Pavel konec kariéry rozmyslel,“ oddechla si i trenérka Hana Kabelková, která k vítězství ve Velké pardubické 2021 připravila ryzáka Talenta. „Když mluvil o konci kariéry, nebylo to nic příjemného. Nic, co by nám přidalo na klidu a radosti.“

Se Složilem téma pochopitelně lehce probírala. „Já o tom s Pavlem mluvila, ale nepřemlouvala jsem ho, je to jen jeho volba. Jednal pak s manželem a nakonec nám potvrdil, že pojede Talenta v poslední kvalifikaci i ve Velké pardubické. Za to jsme rádi, byla by škoda něco měnit, protože Pavel ho zajel velmi dobře.“

Klíčové rozhodnutí ohledně Velké pardubické padlo minulý týden v Itálii. „Pavel říkal, že mu váha spadla a že má znovu chuť,“ líčí Kabelková.

„Vůbec poprvé se i podíval na záznam loňské Velké pardubické a moc se mu to líbilo. Říkal, že ho Talent několikrát vytáhnul z průšvihu a že by rád napravil pár chyb, které tam prý on jako žokej udělal. Já tedy žádné neviděla, ale Pavel je k sobě hodně kritický. To už víme.“

Kabelkovou potěšilo, že do sedla jedenáctiletého ryzáka nemusí hledat jezdeckou náhradu. Na druhou stranu si uvědomuje, že do Velké pardubické se ještě může řada věcí změnit. „Dobře víme, že zranění může přijít i dostih před Velkou, ale jsme rádi, že ta prvotní nejistota je pryč. Víme, že Pavel chce jet, že má znovu chuť a to je pro nás výborná zpráva.“