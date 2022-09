Divočina! Poslední kvalifikaci na Velkou nedokončil ani obhájce Talent

„Byla to bangladeš!“ oddechl si žokej Jaroslav Myška v rozhovoru pro Českou televizi. „Nakonec to byl dostih o čtyřech koních. Pěkný, odsýpalo to, pravidelné tempo. Honza (Kratochvíl) to dobře natáhl. Imphal fungoval, počkal jsem si na finiš a ten mu taky vyšel. Jsem s ním nadmíru spokojený.“

Právě Jan Kratochvíl s Aeneasem ovšem podle všeho sehrál klíčovou roli v karambolu na Popkovickém skoku. Zavřel Night Moona s Janem Faltejskem, ti neměli prostor na doskok a šli k zemi. Spolu s nimi i Laverno s Marcelem Novákem a nakonec i Pavel Složil, který „vystoupil“ ze sedla Talenta.

„Jednoho Talent zvládl přeskočit, ale ten další už byl moc a vypadl jsem z toho...“ popisoval Složil pro Českou televizi. „Mrzí mě to.“ Night Moon i Talent jsou naštěstí v pořádku, pokračovali bez jezdců, na Malých zahrádkách vybočili. A tam byl problém číslo dvě.

Na Malých zahrádkách skončili bez cizího zavinění oba slovenští účastníci – Kaiserwalzer s Patrickem Mullinsem a Star s Lukášem Matuským. Poslušnost odmítnul Godfrey s Benoitem Claudicem.

„Za zahrádkami jsem chvíli neviděl ani Imphala a Lombarginiho, už jsem si myslel, že jsou mimo,“ lekl se trenér Stanislav Popelka. Pro oba jeho svěřence to byla poslední šance se kvalifikovat do Velké. „Naštěstí byli v pořádku, spadl mi hodně velký kámen ze srdce. Nejde mít pořád smůlu, tentokrát jsme si vybrali i štěstí.“

Ve finiši měl nejvíc sil devítiletý Imphal s Myškou. Nechali za sebou Dusigrosze s Ondřejem Velkem, Lombarginiho s Janem Odložilem a Jana Kratochvíla s Aeneasem. „Byly to zmatky, hodně divoké,“ oddechl si Jan Odložil. „My jsme hlavně si šli pro kvalifikaci. Minule se stala chybka, dnes to bylo naštěstí lepší.“

Podmínky startu ve čtyřech kvalifikacích splnilo 22 koní. Z trenérů mají největší zastoupení Josef Váňa starší (Aeneas, Dusigrosz, Fly Filo Fly, No Time To Lose, Theophilos) a Stanislav Popelka (Imphal, Lombargini, Stretton, Zataro).

Nejstarším kvalifikovaným koněm je třináctiletý No Time To Lose, vítěz z roku 2017. Nejmladším sedmiletý Del Rey, nejlepší z první kvalifikace.

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

I.: Del Rey – Jakub Kocman (D+V+P Kopálek, trenér Zdeněk Mimra)

II.: Talent – ž. Marcel Novák (DS Kabelkovi, Hana Kabelková)

III.: Player – ž. Marcel Novák (Nýznerov, Lenka Kvapilová)

IV.: Imphal – ž. Jaroslav Myška (Quartis-Zámecký Vrch, Stanislav Popelka)

KDO SE KVALIFIKOVAL DO VELKÉ PARDUBICKÉ 2022



Aeneas (8 let, Statek Blata Český ráj, trenér Josef Váňa st.)

Argano (8, Marek Šimák, Martin Liška)

Beau Rochelais (11, Stáj Habich, Tamara Křídlová)

Dajuka (8, K-K Metal, Radek Holčák)

Del Rey (7, D+V+P Kopálek, Zdeněk Mimra)

Dulcar de Sivola (9, DiJana Dobšice, Vendula Jirčáková)

Dusigrosz (9, Joly, Josef Váňa st.)

Fly Filo Fly (8, Scuderia Tanja-Váňa, Josef Váňa st.)

Chicname de Cotte (10, Quartis-Zámecký Vrch, Pavel Vítek)

Imphal (9, Quartis-Zámecký Vrch, Stanislav Popelka)

Kaiserwalzer (9, DS Millennium, Jaroslav Brečka)

Lombargini (11, EŽ Praha, Stanislav Popelka)

Mr Spex (8, Lokotrans, Luboš Urbánek)

No Time To Lose (13, Paragan Horseboxes, Josef Váňa st.)

Paris Eiffel (9, Lokotrans Slovakia, Ján Cagáň)

Player (10, Nýznerov, Lenka Kvapilová)

Sacamiro (9, Jezdecký oddíl Beňov, Eva Petříková)

Star (11, MPL Racing, Jaroslav Brečka)

Stretton (12, Nýznerov, Stanislav Popelka)

Talent (11, DS Kabelkovi, Hana Kabelková)

Theophilos (12, DK iSport-Váňa, Josef Váňa st.)

Zataro (9, Ramzová, Stanislav Popelka)