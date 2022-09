Skákal jsem do zdi! Co naštvalo žokeje Faltejska, šampiona Velké pardubické?

„Když to hoši najedou šikmo, tak tam pak místo nezůstane,“ byl naštvaný pětinásobný vítěz Velké pardubické. „Šel jsem přímo do plných, skákal do zdi. Což se nedá. Tak to je.“ Night Moon je v pořádku, Faltejsek má pochroumaná záda. 132. ročník Velké pardubické bude 9. října, kvalifikaci splnilo 22 koní.

Jak vám po pádu je?

„No...tak, žiju. Rentgeny jsou čisté, takže dobré.“

Co bylo třeba zrentgenovat?

„Hlavu. Přistál jsem na hlavě a záda mám v háji. Zakřupalo to, doufal jsem, že všechno vydrželo. Rentgeny jsou čisté, jsou asi pohmožděná jenom záda. Doufejme, že to bude během týdne všechno v pořádku. Když to půjde, v neděli je Merano. Doufám, že to dám. Já v Meranu teď v neděli byl, zkusil jsem to, ale nešlo to. Takže to byl takový trošku výlet na houby. Ale to se nedá nic dělat, stejně bych v sedle nic nezvládl. Nechal jsem to být. Samozřejmě, cesta tomu taky moc nepomohla. Tak to prostě je. Uvidíme. Když to půjde dobře, v neděli návrat. Když ne, tak o týden později.“

V čem byl z vašeho pohledu problém na Popkovickém skoku?

„No. Vždycky si říkáme, ať se to najíždí rovně. První byl Patrick (Mullins s Kaiserwalzerem), ten to šmiknul. A jak to šmiknul, tak koně jedou všichni za lídrem. To znamená, že šikmo šli i další. Jarda Myška je první, který vždycky říká: ‚Kur.., najíždějte to rovně!‘ No a Imphal mu to vzal taky za Kaiserwalzerem... Já tam mám svoji stopu a najednou se zavřela. Takže hotovo.“

Night Moon je v pohodě?

„Mám zprávu, že je v pohodě. Stál, odcválal, to je první dobré znamení. Pavel (trenér Tůma) říkal, že dobré, takže v pořádku.“

FALTEJSEK V KVALIFIKACÍCH NA VP 2022

I.: neabsolvoval

II.: Northerly Wind (10 let, Dr. Charvát, trenér Pavel Tůma) nedokončil

III.: Sacamiro (9, Jezdecký oddíl Beňov, Eva Petříková) 6. místo

IV.: Night Moon (6, Dr. Charvát, trenér Pavel Tůma) nedokončil

FALTEJSEK VE VELKÉ PARDUBICKÉ

2021 Mahe King zadržen

2020 Tzigane du Berlais 5. místo

2019 Tzigane du Berlais pád za Taxisem

2018 Tzigane du Berlais 1.

2016 Charme Look 1.

2015 Universe of Gracie 3.

2014 Orphee des Blins 1.

2013 Orphee des Blins 1.

2012 Orphee des Blins 1.

2010 Aspirant 7.

2009 Super Lord 7.

2008 Klip pád

2007 Three Mill zadržen

2006 Hastaven zadržen

2004 Hastaven zadržen