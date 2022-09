Problém pro obhájce Velké pardubické. Talent je po karambolu potlučený

„Úplně v pořádku není,“ říká na rovinu trenérka Hana Kabelková. „Bezprostředně po dostihu kulhal. Dneska, když jsme ho jezdili, taky lehce kulhal, než to rozešel.“

Tržné šrámy, ani viditelná zranění Talent nemá. „Zdá se to jakoby lehké svalové zranění, nebo něco takového,“ přemítá trenérka. „Doufám, že v pořádku bude. Ale zatím se z toho nedají dělat závěry. Může se to v uvozovkách podělat, může se to obrátit k lepšímu. Teď to není úplně stoprocentní, ale taky to není žádná tragédie. Tak bych to v tuhle chvíli řekla.“

Talent patří ke špičkovým skokanům. Dostih naposledy kvůli pádu nedokončil před šesti lety, kdy se v Ceně Vltavy také nešťastně přimotal do hromadné kolize na Francouzském skoku. Od té doby absolvoval šestnáct dostihů, všechny dokončil. Ve Velké pardubické byl sedmý (2019), čtvrtý (2020) a loni první.

„Teď to byla taky smůla, spadl před něj Night Moon,“ popisovala trenérka Kabelková. „To s Pavlem (Složilem) ještě ustáli, ačkoliv Pavel ztratil třmeny. Jenže pak tam byl ještě Laverno, to už Talent klinkul a Pavel, jak byl bez třmenů, z něj vypadl. Pro Talenta to byl vyloženě trojskok, jak to žokej popsal. A kopanec nejspíš dostal od ležících koní, jak se pokoušeli vstát.“

Problémem je i to, že pro jedenáctiletého ryzáka skončil poslední přípravný dostih poměrně záhy. Ostrý dostih v nohách mu může chybět. „To je veliký problém,“ připouští trenérka. „Žádný náhradní dostih nebude, teď se nad tím chystám zamyslet, jak přesně to udělat a vyladit.“

I proto, že Talent má kvůli dřívějším zdravotním problémům už tak specifickou přípravu. „Klasické rychlostní cvalové práce moc nemůže, místo čtyř takových tréninků dá jenom jeden,“ popisovala Hana Kabelková už dřív. „Proto jsme hodně trénovali ve vodě, kde to je pro něho přece jenom šetrnější.“

Před dvěma lety Kabelková s Talentem vyrazila na Ještěd, aby na ostré sjezdovce vyladila kondici. „Když jsme chtěli jít ultra velkou práci místo simulace dostihů, tak nás nenapadal vyšší bod nebo delší sjezdovka. Tudíž jsme sbalili batůžky a jeli na Ještěd.“ Vyrazí znovu?

Klíčovou otázkou teď hlavně bude, aby byl Talent po karambolu z poslední kvalifikace v pořádku. Velká pardubická se poběží 9. října. Kvalifikační podmínky splnilo celkem 22 koní.