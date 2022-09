Jsi hotovej, dej bič! Kanón Fatal Mac Velkou nezvládl, co Royal Brunch?

Vyhrát v Meranu a dva týdny poté se pustit i do Velké pardubické? Bez předchozích zkušeností se specifiky pardubického závodiště? Těžká mise. Před čtrnácti lety ji nezvládl ani fenomenální Fatal Mac od italského majitele Josefa Aichnera. A to byl opravdový dostihový kanón. Ze čtrnácti krosů dvanáctkrát vyhrál! Za celou kariéru nedokončil jediný dostih – Velkou pardubickou v roce 2008. Italský žokej Raffaele Romano se tehdy alespoň blýsknul férovým gestem, když ve finiši půjčil Josefovi Váňovi s Juventusem bičík.

Váňův syn Josef se teď společně se svým týmem pokusí pro stejného majitele historii přepsat. Devítiletý Royal Brunch (Scuderia Aichner SRL) v sobotu s Lukášem Matuským lehce vyhrál Premio delle Nazionni na 6 kilometrů. Stejně jako před čtrnácti lety Fatal Mac. Se stájovou kolegyní Santa Klarou, která stejný dostih nedokončila, jsou na přihláškách do 132. ročníku nejprestižnějšího českého dostihu. V pátek se slavnostně losují čísla, jasné bude i jezdecké obsazení sedmnácti přihlášených aktérů.

Kurz letí dolů

„Uvidíme, jak na tom Brunch Royal bude v nejbližších dnech, mohl to být poměrně dobrý přípravný dostih,“ říkal Josef Váňa mladší po sobotním vítězství Royal Brunche. Tempo nebylo likvidační, hnědák si zdaleka nemusel sáhnout na dno. V pardubických kvalifikacích se sice neukázal, ale podmínky pro start ve Velké pardubické splnil hned několikrát v zahraničí.

Že by se Royal Brunch do historie zapsat mohl, naznačuje i vývoj sázkových kurzů. Zatímco po první přihlášce byl jeho kurz na vítězství 18:1, teď už spadl na 6,5:1. Rázem je tak druhým favoritem za obhájcem Talentem (5,5:1).

„Absolvovat Merano a za dva týdny Velkou pardubickou, je hodně složité. Je to relativně blízko sebe,“ uvažuje trenér Čestmír Olehla, který se z vítězství ve Velké radoval šestkrát s Železníkem a Registanou. „Pokud si ale Royal nesáhnul na dno a tempo bylo v podstatě tréninkové, proč ne? Druhá věc je, že v Pardubicích nebyl ani jednou.“

Ani to by nemusel být problém. Devítiletý hnědák je podle trenéra i žokeje Josefa Bartoše zkušený krosař, v pohodě zvládá dostihy na různých závodištích. Psychicky i fyzicky by se měl vyrovnat i s oranicí. „Proti Santa Klaře má spoustu zkušeností, což je ve Velké pardubické potřeba,“ přitakal Josef Bartoš, který je stájovou jedničkou u majitele Aichnera. „Osobně bych radši jezdil Brunch Royala. Samozřejmě je velká nevýhoda, že dosud nikdy v Pardubicích nestartoval, ale je to kvalitní kůň. Byl bych rád, kdyby Velkou šel on a mohl bych na něm sedět.“

Jsi hotovej, dej bič

Podobně velké ambice měl před čtrnácti lety i Fatal Mac, kterého trénoval Paolo Favero. Také mu tehdy bylo devět let, byl na vrcholu sil. Vyhrál Premio delle Nazionni a šestnáct dní poté se představil v Pardubicích. Vedl si dobře, skákal spolehlivě, ale za Havlovým skokem mu síly došly. Když už žokej Romano viděl, že na nejlepší nemá, půjčil Josefu Váňovi bičík.

Váňovi tehdy bičík vypadl hned dvakrát. Půjčovat si ho pak musel i od Libora Sedláře s Mr Landem, kterého měl Váňa také v tréninku. „Ty už jsi hotovej, dej mi bič,“ glosoval s úsměvem Váňa. „Bez toho bych třetí s Juventusem dojet nedokázal.“

Zajímavé je i to, že Velkou pardubickou v roce 2008 vyhrál Josef Bartoš se Sixteen. Dodatečně. Nejrychlejší Amant Gris s Markem Stromským byli diskvalifikovaní, protože minuli jeden z točných bodů. A zadržený Fatal Mac? V nadcházející sezoně 2009 vyhrál v Meranu dalších pět dostihů a ukončil parádní kariéru.