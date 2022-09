Česká sláva i slzy v Meranu. Brunch Royal zazářil, pojede i Velkou?

Čtyři dostihy, čtyři vítězství koní připravovaných v českém tréninku. První den překážkového festivalu v Meranu ovládli svěřenci koučů Josefa Váni mladšího a Pavla Tůmy. Devítiletý hnědák Brunch Royal (Scuderia Aichner SRL), který je hlášený i do Velké pardubické, vyhrál po dobrém finiši šestikilometrový kros, jeden z dostihů celoročního Crystal cupu. Podle Váni mladšího se o jeho případné účasti rozhodne v nejbližších dnech. Stejně tak v případě klisny Santa Klary, která svůj dostih nedokončila. Fatálním zraněním bohužel v Itálii skončila pouť talentovaného Roncala (Dr. Charvát, trenér Pavel Tůma).

„Uvidíme, jak na tom Brunch Royal bude v nejbližších dnech, dnes to mohl být poměrně dobrý přípravný dostih,“ svěřil se spokojený Josef Váňa mladší.

„Čekal jsem, že tempo bude rychlejší, Almost Human udělal honě pomalé tempo, ze kterého se špatně skáče. Brunch Royal dokáže finišovat i z rychlejšího tempa, což potvrdil i v předchozích dostizích,“ pokračoval.

Kdo pojede Brunch Royala?

V sedle vítězného hnědáka byl žokej Lukáš Matuský, který trenérova slova potvrdil. „V pomalém tempu koně neskáčou překážky dobře, o vítězství jsme bojovali až v posledních pěti stech metrech.“

To už na dostihové dráze byla pouze dvojice koní. S Brunch Royalem ještě Almost Human. Zbylý kvartet skončil svou pouť na Velkém oxeru nebo na Trojskoku. Mezi nedokončivšími byla i Santa Klara. Ta skončila na poslední části Trojskoku.

Pokud se Brunch Royal za dva týdny představí ve 132. ročníku Velké pardubické, kdo bude v jeho sedle? Stájovou jedničkou italského majitele Josefa Aichnera je Josef Bartoš. „Vybral bych si Brunch Royala, ten je lepším krosařem, potvrdil to už v předchozích startech,“ přemítal Bartoš.

Nabídku dostal i Lukáš Matuský. „Nabídku jsem dostal, ale do Velké jsem byl domluven s Jaroslavem Brečkou na Stara, musím si to ještě rozmyslet.“

Otázkou zůstává, zda se Velké pardubické zúčastní jeden, nebo dva koně reprezentující žlutočerné barvy Scuderia Aichner. Přece jenom, překážkový vrchol v Pardubicích bude už 9. října. A Brunch Royal ani Santa Klara ve východočeském městě ještě nikdy v kariéře nestartovali.

V sobotním Meranu se koním z českého tréninku znovu tradičně dařilo. Ve steeplechase na 3900 metrů pro čtyř a pětileté koně vyhrál Zio Reginaldo (Scuderia Aichner SRL), další ze svěřenců Josefa Váni mladšího. V sedle měl Pavla Složila.

Fatální zranění Roncala

Dostih bohužel poznamenalo fatální zranění ambiciózního Roncala. Pětiletý hnědák trenéra Pavla Tůmy vyhrál nad překážkami jedenáct ze čtrnácti předchozích startů. „Je škoda, že se v dostihu stanou takové věci a nemůžete se poměřit s těmi nejlepšími,“ reagoval trenér vítězného koně Josef Váňa mladší.

Mezi tříletými debutanty v dostihu přes proutěné překážky na 3000 metrů splnil roli favorita Red Coral (Dr. Charvát) s Lukášem Matuským. Pro trenéra Pavla Tůmu to byla malá náplast za ztrátu Roncala v úvodním dostihu.

Vrcholem sobotního programu v Meranu byla Gran corsa siepi di Merano na 4000 metrů. Velmi aktivním pojetím se prosadil devítiletý Zanini (Scuderia Aichner SRL) s Josefem Bartošem.

„Když na mě zaútočil Mauricius kolo před koncem, tak jsem si myslel, že to nedotáhnu, ale asi dvě překážky před cílem Zanini neuvěřitelně zabral a věděl jsem, že to dobře dopadne,“ usmíval se Josef Bartoš, pro kterého to bylo první italské vítězství po návratu po těžkém zranění.

„Cítím se mnohem lépe než před dvěma týdny, nyní jsme vše přizpůsobili neděli, kdy se může podařit velká věc,“ připomněl Bartoš historický útok s devítiletým L’Estranem na čtvrté vítězství v Gran Premio Merano v řadě.

Proutěnkářský vrchol mítinku se odehrával podle představ Josefa Váni mladšího. „Jelo se tempo, jaké jsem chtěl i v krosu a jsem šťastný, že to dobře dopadlo.“ Druhé místo bral druhý ze svěřenců Josefa Váni mladšího Mauricius.