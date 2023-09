Koně pro Velkou: Silný Francouz, Irové zbrojící u Albertovce. Co Váňova esa?

Esa rekordmana Josefa Váni staršího? Aenease i Chelmsforda, který ovládl první kvalifikaci, Váňa ze startovky vyškrtnul. Zůstal Lodgian Whistle (Statek Chyše-Váňa), který bude patřit k favoritům. Dva koně, Santa Klaru a Gap Pierjiho, ze špičkového týmu Scuderia Aichner SRL by měl mít na startu jeho syn Josef.

Hnědák Polinuit, svěřenec trenéra Francoise Nicolla, se v Pardubicích ještě nepředstavil. Bude mít premiéru. „Velké a vítané překvapení,“ komentoval Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku a.s. „Znám ho ze zahraničí, vyhrál v Belgii. Uvidíme, jak se mu bude případně dařit u nás.“

Přihlášení jsou také dva Irové, trenér Peter Maher však zvolil jiný postup. Dvanáctiletý Alpha Male a šestiletý Jet Finger si pardubické závodiště osahali během poslední kvalifikace. V Ceně deníku Právo, steeplechase crosscountry druhé kategorie na 4500 metrů, neoslnili. Jet Finger byl s Petrem Tůmou sedmý, Alpha Male s Markem Stromským osmý. Do cíle se dostalo osm koní.

Oba už ale zůstali poblíž hřebčína v Albertovci, kde se budou na Velkou připravovat i pod vedením zkušeného Grega Wroblevského. „Velmi nás těší, že mezi přihlášenými je celá řada zkušených a prověřených českých koní, a to jak vítězové Velké pardubické, tak i šampioni kvalifikací Lodgian Whistle, Sacamiro a Argano,“ připomněl Jaroslav Müller. „Jsem rád, že se sejde tuzemská špička a že po letech by mohla změřit své síly se zahraničím. A to mluvím i o dvou koních stáje Scuderia Aichner.“

Nejvíc koní na přihlášce má trenér Stanislav Popelka. Do Velké pošle tři valachy – desetiletého Imphala (Zámecký vrch), dvanáctiletého Lombarginiho (EŽ Praha) a desetiletého Zatara (Ramzová).

„Přihlásili jsme koně, kteří mají odběhnuto a splnili kvalifikaci,“ vysvětloval Stanislav Popelka. „Kromě nováčka Zatara už mají s Velkou pardubickou zkušenosti. U Zatara se uvidí, jak s distancí, ale kvalifikaci šel pěkně.“

Trenér ještě bude muset řešit jezdecké obsazení. Právě Lombargini je specifický kůň a ne s každým si sedne. „To musíme ještě dořešit, aby si jezdec s koněm sedli. Ono je to těžké už u rámcových dostihů a tady to bude ještě obtížnější,“ přemítal Popelka.

Ambice? Jako každý rok otevřené. „Kromě prověřených vytrvalců a skokanů se vždycky vyklube nějaké překvapení,“ říká zkušený trenér. „Určitě to bude těžký dostih. Všichni, kteří tam jsou, mají třídu a výkonnost. My půjdeme do dostihu se vší pokorou. Teď se nemůžeme ohlížet po konkurenci, ale musíme se soustředit hlavně sami na sebe, aby byli koně co nejlépe připraveni.“

Po dvou zástupcích mají Hana Kabelková a Josef Váňa mladší. Kabelková připravuje dvanáctiletého Talenta, vítěze Velké pardubické 2021. A stejně starého bělouše Stara (MPL Racing CZ). Váňa věří osmileté Santa Klaře, jediné klisně na přihláškách. A sedmiletému Gap Pierjimu. Pro oba by to byla premiéra ve Velké, nicméně zkušenosti z Pardubic už mají.

Josef Váňa starší, rekordman Velké pardubické, má tentokrát na startovce pouze jednoho zástupce. Kvalifikační podmínky sice splnili také devítiletý Aeneas (Statek Blata Český ráj) a sedmiletý Chelmsford (Javor), ale na přihlášce nejsou. Talentovaný Chelmsford od vítězné kvalifikace v květnu nevyběhl.

Z původně kvalifikovaných koní na seznamu nejsou také Barython de Vaige, Dajuka, Derby Plus, Godsalino, Hapgarde de Thaix a String.

Koně pro Velkou pardubickou 2023