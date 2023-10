Co může za fatální pád na Taxisu: stín i chyba žokeje. Chybí lídr mezi jezdci?

Video se připravuje ... Je to tu znovu. Ani přestavba Velkého Taxisova příkopu, která proběhla před dvěma lety, nezabránila ztrátě dalšího koně na slavné překážce. Devítiletý Stuke se zřejmě na poslední chvíli polekal stínu, vybočil a špatně se odrazil. „Je to prakticky shoda nešťastných náhod, která vyvrcholila tím, co se stalo,“ posteskl si matador Josef Váňa. Co všechno hrálo roli? A může se ještě něco udělat pro větší bezpečnost Taxisu?

STUKEOVA CHYBA Karambol má jasného viníka. Ryzák Stuke měl za sebou povedenou kariéru na proutěných překážkách v Itálii, v dostizích vydělal skoro čtyři miliony korun. V Pardubicích ale začínal až letos a příliš se mu nedařilo, když jednou nezvládl Anglický skok a v srpnové kvalifikaci Zahrádky. Ale žokej Marek Stromský ho řadil mezi favority. „Strašně dobrý kůň. Myslel jsem, že to letos na Velkou nebude. Ale poslední kvalifikaci zaběhl dobře,“ líčil. Před Taxisem ale udělal Stuke chybu. „Měl jsem skvělou pozici a pak, těsně před překážkou, kůň zabočil přímo před nás doleva. Můj kůň neměl šanci se odrazit,“ líčil zklamaný irský jezdec Patrick Mullins, který sletěl z Mr Spexe. Velký Taxisův příkov přinesl hromadný pád, skončila téměř polovina koní... • Foto Pavel Mazáč / Sport

ROLE ŽOKEJE K problémům zřejmě přispělo také chování francouzského žokeje Benoita Claudica, který sice už měl s pardubickou dráhou zkušenosti, ale ve Velké to byla jeho premiéra. A s podobně nezkušeným Stukem si to hned po startu rázoval do čela. „Špatné bylo, že žokej odskočil do špice s koněm, co Pardubice běhá prvním rokem. To byla největší chyba – jet ze špice na Taxis,“ hodnotil dvojnásobný vítěz Velké Lukáš Matuský. „Měl si pěkně sednout do koní, aby ho přetáhli. On je dobrý skokan, koně by mu pomohli. Potom ať si ze špice dělá, co chce, ale na Taxis měl být zaparkovaný za zkušenými koňmi jako Lodgian Whistle, Player, Talent nebo Sacamiro.“ Velký Taxisův příkov přinesl hromadný pád, skončila téměř polovina koní... • Foto Pavel Mazáč / Sport

STÍN NA TAXISU Proč Stuke před obávanou překážkou zpanikařil? Vysvětlení se zřejmě skrývá ve světelných podmínkách dostihu. Ve čtyři odpoledne jeli koně přímo proti slunci zapadajícímu za lesík. „Holt, jak svítí sluníčko, Taxis trošku hází stín. On se ten koník musel poplašit,“ řekl legendární žokej Josef Váňa. Tohle riziko by se dalo do budoucna odstranit jednoduše. Chce to posunout start hlavního dostihu třeba na druhou hodinu odpolední doprostřed programu, jak je to běžné v cizině. Jezdci by navíc měli větší šanci, že se Velké dožijí ve zdraví. A závodiště by se mohlo vyprazdňovat postupně, a ne během podvečerní zácpy. Velkou pardubickou vyhrál favorizovaný desetiletý valach Sacamiro s žokejem Janem Faltejskem • Foto Pavel Mazáč / Sport

TEMPO Základní poučka, jak zdolat slavný Taxis, zní: Musí se jet rychle. Překážka je z reálného pohledu daleko bezpečnější než v dřívějších dobách. Příkop pod živým plotem už neměří hrozivé dva metry jako kdysi, po úpravách z roku 2021 má jen 75 centimetrů, je pozvolný a ostrá hrana byla nahrazena pásem pilin. Pokud se ale kůň odrazí z kroku, nevyhnutelně padá do díry. „Jestli dostihy nebudou rychlé, ani to nemá cenu jezdit,“ zlobil se žokej Jan Kratochvíl. „Jasně, že se na Taxis jelo pomaleji. Když jsou na to určení tempoví koně, nedá se nic dělat a musí to vzít na sebe. Každý má možnost si to tempo udělat.“ Velký Taxisův příkov přinesl hromadný pád, skončila téměř polovina koní... • Foto Pavel Mazáč / Sport

CHYBÍ LÍDR? V minulosti si jezdecké pole rovnal Josef Váňa. Na Taxis najížděl osmadvacetkrát a spadl jen dvakrát, ani jednou svojí vinou. V roce 1992 doplatil na šílenství demonstrantů, kteří způsobili na Taxisu zmatek, a padl ze Železníka. O rok později ruský jezdec Truščenko přivedl Dogovora k Taxisu ve sprintu, kůň na poslední chvíli odmítl skočit a vybočil. A Váňa letěl z Baroka. „Spadl jsem kvůli stejné chybě, která se stala v neděli,“ řekl Váňa. Možná, že podobný lídr teď mezi jezdci chybí. Problémem bylo i to, že se většina z nich tlačila doprostřed. „Myslel jsem, že si to kluci rozvrhnou. Taxis je široký dost,“ poznamenal Marek Stromský. Velkou pardubickou vyhrál favorizovaný desetiletý valach Sacamiro s žokejem Janem Faltejskem • Foto Pavel Mazáč / Sport

BŘEVNO Po poslední vážné nehodě na Taxisu, jíž byla v roce 2020 smrt Sottoventa, vznikla expertní skupina, která se snažila překážku udělat bezpečnější. Zmenšil a změlčil se příkop, po dlouhých diskuzích se ale nepřikročilo k instalaci odskokového břevna. To by koně upozorňovalo na blížící se skok a nutilo je překážku respektovat. Josef Váňa je ale proti: „Myslím, že koně by se odráželi dřív.“ Velký Taxisův příkov přinesl hromadný pád, skončila téměř polovina koní... • Foto Pavel Mazáč / Sport