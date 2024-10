Poslední tanec Talenta a Stara. Chystá se rozlučka dvou populárních koní

Velká jména minulosti zůstávají mimo. Čestmír Olehla, František Holčák, jeho syn Radek i Josef Váňa. Tentokrát žádný ze slavných dostihových trenérů nemá ve Velké pardubické svého koně. A Váňa se těší, že se podívá ve VIP lóži. „Jako pro bývalého jezdce a v poslední době trenéra jsou to hrozné nervy. Na tribuně budu daleko klidnější,“ má jasno.

Místo nich je tu teď Hana Kabelková, která má pro Velkou pardubickou nejvíc koní. Hned tři. „To je paradox, co? V životě by mě to nenapadlo, to je pravda,“ usmívá se. „Ale to se jenom teď tak sešlo. Za rok, za dva, za tři to může být všechno úplně obráceně, tak to v dostihovém sportu je.“

Tuhle neděli bude mít před Velkou nejvíc práce ona. Její trojici obohatil nováček Del Rey a na start se chystají i hrdinové posledních let. Populární bělouš Star už má za sebou šesté místo a třetí z loňska, kdy už to chvilku vypadalo, že splní vítězné sny Marku Stromskému. Talent třikrát za sebou bojoval o vítězství. V roce 2021 ho získal v památném souboji s Evženem. Předloni mu až těsně před cílem unikl Mr Spex, vloni skončil pět délek za Sacamirem.

Rok Talent Star 2023 2. místo 3. místo 2022 2. místo nedokončil 2021 vítěz 6. místo 2020 4. místo 2019 7. místo

„Je to velká radost mít takovéhle koně v tréninku. Jenom se bojím, až skončí, že po nich bude pusto prázdno, že krom Del Reye nebudeme mít nikoho, kdo by je hned tak nahradil,“ říká Kabelková. „Talent je bezesporu hodně zkušený. Star je hodně chtivý. Jezdec může čerpat z toho, co se o něm naučil. I když je už taky Stáreček rozumnější a síly si umí rozložit trošku líp, než když byl úplně mladý a hodně vznětlivý.“

V malé centrále ve Vápenném Podolu, vesničce vzdálené pouhých dvacet kilometrů od pardubického závodiště, si Kabelková své koně piplá pomocí originálního tréninku. Talentův potenciál zvýraznila těžkými výběhy na Ještěd a tréninky do kopců mají její koně na programu pořád. Navíc kvůli zvyšování vytrvalosti Talent také často plave.

Šampion z roku 2021 ale letos neměl ideální průběh sezony. Místo na startu si zajistil v květnové kvalifikaci, ale od té doby se na dráze neukázal, trápil ho zánět podkoží. „Už jsme to vzdávali, víc plaval, než běhal,“ líčí Kabelková. „V práci nám připadá velmi dobrý, ale jde o dostihové manko. Dlouho neběhal, dlouho nepracoval. I když teď má všechno splněné, ale nevím, jak na to naváže. Tam je malinko otazník, byť vypadá úžasně, stále je v srsti, cítí se dobře.“

Talentovy šance zvyšuje kvalitní žokej v sedle, kterým je Jan Kratochvíl. Šampion Velké pardubické z roku 2017 s No Time To Lose. Bělouš Star letos absolvoval dvě kvalifikace, předvedl solidní výkony a jeho loňská férovka v cílové rovině proti Sacamirovi i Talentovi vzbuzuje naděje i pro nadcházející neděli.

„Star šel loni perfektně. Paní Kabelková chystá koně celou dobu k Velké. Je to ultra vytrvalec, který má silný závěr, i ten tam může být. Je to hodně otevřené, což je ve finále dobře,“ říká šestinásobný šampion Jan Faltejsek, který sedlá favorita Godreye.

I Kabelková je se Starem spokojená. S žokejem Ondřejem Velkem vymýšlí ideální strategii pro případný závěrečný útok. „Star se mi zdá lepší než loni, vypadá hodně dobře. Všechno ale rozdá na začátku cílové roviny. Ondra s ním zkusí počkat a uvidíme,“ plánuje Kabelková.

Jejím třetím koněm ve hře je devítiletý Del Rey, který má však v nohou zářijovou kvalifikaci. „Mám obavy, že ho to ve Velké pardubické bude limitovat. Ale rozhodli jsme se s majiteli, že to chceme zkusit pro jeho zkušenost s dostihem do dalších let,“ vysvětluje trenérka.

Dostihové publikum bude zvědavé především na dva veterány, kteří v nedávné minulosti přinesli sázkařům, kteří si je vybrali, spoustu štěstí. Talent vyhrál před třemi lety v kurzu 22:1. Vloni už spolu se Starem potvrdili předpoklady dostat se mezi nejlepší pětku.

Jejich zkušenosti a znalost pardubického závodiště vyrovnává věk. Oběma je třináct let, což je zvlášť v moderní éře Velké pardubické hraniční stáří. V historii dostihu jen jednou vyhrál starší kůň, ve čtrnácti to byl Unkas v dávném roce 1954. Třináctiletí zvítězili za 150 let trvání dostihu jen dva koně – Vítěz v roce 1952 a naposledy v roce 1991 Železník.

„S Železníkem, když měl třináct, jsem vyhrál i po tom pádu,“ připomíná Váňa jeden z památných okamžiků historie. Tehdy z koně spadl na Poplerově skoku, podle tehdejších pravidel ale mohl naskočit zpátky a po velké stíhací jízdě nakonec zvítězil. Železník se stal prvním a dosud jediným koněm, který ve Velké vyhrál počtvrté.

Tentokrát jsou na startu hned tři třináctiletí koně. Kromě Talenta a Stara je jím ještě Lombargini, který loni ve Velké na čtvrtém místě vedl druhý sled. „To je unikát. Těší mě, když vidím na startu mladší koně, ale starší jsou ve startovním poli velice důležití,“ řekl Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku.

Nejstarší vítězní koně ve Velké pardubické

14 let: Unkas (1954)

13 let: Vítěz (1952), Železník (1991)

12 let: Rayon de Lune (1947), Koran (1963), Peruán (2000), Orphee des Blins (2014)

Pozn.: U tří vítězů z let 1898, 1924 a 1927 není znám věk, bylo jim ale více než deset let