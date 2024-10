Velká pardubická ONLINE: 134. ročník dostihu, favorit Faltejsek s Godfreym

Godfrey vyhrál květnový první kvalifikační dostih. Od té doby nezávodil, trenér Dalibor Török ho záměrně šetřil, aby snížil riziko zranění. Druhým největším favoritem je podle bookmakerů jeden ze zahraničních koní, irský Coko Beach. Devítiletý bělouš na dostizích prokazuje kvalitu, kterou dlouho žádný zahraniční účastník Velké pardubické neměl.

V listině vítězů je z letošních účastníků zapsaný jenom veterán Talent. Třináctiletý ryzák, který v minulých dvou ročnících obsadil druhou příčku, se chystá na poslední Velkou pardubickou. V jeho sedle bude žokej Jan Kratochvíl, který před sedmi lety slavná dostih vyhrál v sedle No Time to Lose.

Startovní listina 134. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace 5 mil. korun):

1. Coko Beach (ž. Keith Michael Donoghue, stáj Gigginstown House Stud)

2. Jeremy Pass (am. Teddy Davies, Joy Slater)

3. Streets of Doyen (ž. Ben Harvey, Ergo Ventures Limited)

4. Argano (ž. Martin Liška, Marek Šimák)

5. Zataro (ž. James Best, Ramzová SK)

6. Sexy Lord (ž. Jaroslav Myška, HC Amphora-Hora)

7. Del Rey (ž. Jakub Kocman, D.V.P Kopálek CZ)

8. Godfrey (ž. Jan Faltejsek, DS Pegas)

9. Her Him (Lenka Neprašová, Ivana Porkátová)

10. Talent (ž. Jan Kratochvíl, DS Kabelkovi)

11. Star (ž. Ondřej Velek, MPL Racing CZ)

12. High in the Sky (Daniel Vyhnálek, DS Pegas)

13. Dulcar de Sivola (ž. Thomas Beaurain, Lokotrans)

14. Santa Klara (ž. Josef Bartoš, Scuderia Aichner SRL)

15. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov)

16. Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha a. s.)