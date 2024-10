Irská vlna se valí na Pardubice. Může hlavní dostih vyhrát Coko Beach?

Skončí v neděli téměř třicetileté čekání na vítězství koně ze zahraničí? Může se to stát, protože irského devítiletého bělouše Coko Beach z tréninku Gordona Elliotta staví předpoklady hodně vysoko. Do Pardubic přijede s handicapem 159, s tak vysokým ohodnoením ještě nikdy kůň do Velké pardubické nedorazil.

Irové letos o start na Velké pardubické hodně stáli. Už po přihláškách koncem září bylo slyšet od pardubického pořadatele i z Jockey Clubu ČR: „Zajímají se, komunikují a chtějí přijet.“

To je vždy známka toho, že realizační tým bere cestu do Pardubic vážně a nejen jako výlet a pobavení před ostrým startem ostrovní překážkové sezony. Pokud dorazí i sám trenér Gordon Elliott, je to další známka, jak je pro něj start ve Velké pardubické prestižní. Na neděli má osm koní hlášených do Corku, kde je na programu irský překážkový dostihový den.

Coko Beach je zkušený překážkový kůň, který má za sebou sedm vítězství z pětatřiceti startů. Mezi nimi se skví výhry v Troytown Handicap Chase v Navanu, v Thystes Chase a loni taky v předzkoušce na Velkou národní v Punchestownu. Třikrát se zúčastnil Velké národní, dvakrát prestižní dostih dokončil.

„Je asi jediný z cizích koní, který tady má co dělat. Určitě umí skákat těžké překážky, má hodně zkušeností,“ hodnotí trojnásobný vítěz Velké Josef Bartoš zahraniční konkurenci, kterou letos kromě slovenského hosta Zatara tvoří ještě další irský kůň Streets Of Doyen a oficiálně americký Jeremy Pass.

Irští koně v posledních letech vládnou evropským dostihům. Na rovinách vítězí především svěřenci trenéra Aidana O’Briena, stačí se podívat na výsledky mítinku při Ceně Vítězného oblouku o minulém víkendu v Paříži. O’Brienovi svěřenci vyhráli pět prestižních zkoušek, takovou bilancí se nikdo jiný nemohl pochlubit. Výčet vítězství O’Brienových svěřenců v anglických rovinových dostizích by vydal na knihu. Je s deseti triumfy rekordmanem nejslavnějšího a nejstaršího klasického dostihu světa, The Derby.

Neoficiálním mistrovstvím světa v překážkových dostizích je březnový Cheltenham Festival, kde se už víc než dekádu sleduje počet vítězů připravovaných ve Velké Británii a v Irsku. Z posledních devíti ročníků Irové vyhráli osm. Jednou, v roce 2019, byla remíza 14:14. Koním z Irska se daří více i ve Velké národní v Aintree u Liverpoolu, kde vyhráli čtyři z posledních šesti ročníků. Navíc po sedmdesáti letech se stal šampionem britských překážkových trenérů Ir, Willie Mullins.

Právě noblesní trenér z Closuttonu je podepsán pod irskými překážkovými úspěchy především v Anglii, ale krok se s ním snaží držet Gordon Elliott, trenér Coko Beach, pro mnohé kontroverzní muž s nejvyšším počtem trénovaných překážkových koní v Irsku. V březnu v Cheltenhamu vysekl svému soupeři poklonu, když oslavil jubilejní stou výhru na Festivalu. „Jsem rád, že mohu působit v době Willie Mullinse, když se mu daří překonávat historické milníky. Je to vzrušující doba,“ uvedl Elliott.

Willie Mullins už svého svěřence ve Velké pardubické měl. V roce 2012 byl na startu Uncle Junior a doběhl šestý, dostih poprvé ovládla Orphee des Blins. Tehdy ještě Mullins nebyl takovou hvězdou jakou je dnes. Od té doby měl mít ve Velké svého svěřence nejlepší francouzský trenér Guillaume Macaire, ale žokej Jan Faltejsek se zranil a nemohl do sedla, tak Macaire své želízko z dostihu stáhl. V témže roce na druhém místě finišoval francouzský Urgent de Gregaine s Felixem de Gilesem. Mocný finiš No Time To Lose sebral Francouzovi vítězství.

Když se podíváme o sedm let zpět, zjistíme, pardubický výkon Urgent de Gregaine byl odměněn handicapovou známkou 143. V březnu 2018 finišoval v Cheltenhamu za pozdějším vítězem Velké národní Tiger Rollem o dvě délky na druhém místě. Handicapové ohodnocení dostal 154. Coko Beach je na tom na startu Velké pardubické ještě o něco líp.

Startovní listina Velké pardubické 2024