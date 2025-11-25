Norsko po postupu na MS zasáhla hrozná zpráva. Úspěšný kouč (72) bojuje s rakovinou mozku
Krátce poté, co norský fotbal prožíval senzaci v podobě postupu na mistrovství světa, nyní vstřebává hroznou zprávu. Úspěšný kouč Aage Hareide bojuje s rakovinou mozku. Rodina dvaasedmdesátiletého Nora v úterý zveřejnila, že diagnózu se dozvěděli již v létě. Jeden z nejslavnějších trenérů ve Skandinávii, jenž vedl reprezentace rodného Norska, Dánska a naposledy Islandu, podstupuje chemoterapii.
„Byl to pro nás všechny šok,“ řekl Hareideho syn Bendik s tím, že jeho otec má potíže s řečí i motorikou. V roli kouče Islandu skončil loni v listopadu, a než začal s léčbou, pracoval jako expert pro televizní stanici NRK. V této roli také zažil norskou euforii z postupu na mistrovství světa. Na něm se tým kolem kanonýra Erlinga Haalanda představí poprvé od roku 1998.
Aage Hareide, bývalý reprezentační obránce a hráč Manchesteru City, jako první trenér získal ligové tituly ve třech skandinávských zemích: ve Švédsku s Helsingborgem v roce 1999 a Malmö 2014, v Dánsku s Bröndby 2002 a v rodném Norsku s Rosenborgem Trondheim v roce 2003. Před 11 lety s Malmö vyřadil pražskou Spartu ve třetím předkole Ligy mistrů.