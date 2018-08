Čtyřkajak vyhrál semifinále a pojede o medaili. Pomohl i unavený Dostál

„Byla to suprová jízda,“ oddechl si Radek Šlouf. „Posledních padesát metrů jsem řval na Kubu, ať je necháme, protože jsem cítil, že Portoši do nás jdou. Já jsem si teda myslel, že to klaplo a jsme druhý,“ dodal. „Akorát teď ve finále chytneme horší stranu, budeme mít sedmou dráhu. Holt budeme muset bojovat. Pepa sice neumí jezdit v semifinále na druhý místo, ale zase umí ve finále jezdit na medaili,“ vtipkoval Šlouf v narážce na Dostálovo taktizování v singlových disciplínách.

Obr, který jen o pár hodin dřív získal bronz na singlkajaku, nežertoval. „Koukejte, pro mě to byl čtvrtý závod dnes. Jsem hrozně rád, že jsem to odjel. Abych byl upřímný, hrozně jsem se bál, že už na to nemám,“ řekl Dostál. „Před semifinále mi bylo strašný vedro, možná jsem chytil nějakej úpal, byl jsem hrozně vyšitej. Ale říkal jsem si, že se musím zmobilizovat za kluky a odevzdat tam všechno, abych jim do finále pomohl.“

Posádka, která vozí světové medaile od olympiády v Londýně zcela pravidelně, je tak znovu ve finále. „A tam bude devět vyrovnaných lodí a my uděláme všechno pro to, abychom byli někde vpředu,“ slíbil nejzkušenější člen posádky, zadák Jan Štěrba.

„Je to určitě velká úleva, že jsme zase ve hře. Jsem spokojenej, budeme bojovat. Ve finále bude Pepa odpočatej a to bude ještě lepší,“ věří Šlouf.