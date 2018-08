Zklamání, řekl Dostál o bronzu z MS. Uznal, že závod možná protaktizoval

„Medaile z mistrovství světa, jooo, je dobrá. Ale závod to nebyl ideální, budu muset probrat s trenérem, co jsme udělali špatně,“ řekl Dostál. Sobotní pětistovku vyhrál a měl chuť na další triumf. A co tedy mohlo být špatně?

„Nevím, jestli to bylo soustředěním se na pětistovku nebo jestli za tím byly špatně rozvržené síly. Nakonec možná i špatně zvolená dráha,“ připustil, že jeho dopolední „vítězná“ taktika, kdy schválně dojel v semifinále třetí, aby mohl do boje o medaile startovat z první, větrem kryté, dráhy.

„Samozřejmě, že kdyby foukal vítr, jak tady obvykle od oceánu fouká, byl by závod o něčem jiném. Vidíte, je dvacet minut nebo půl hodiny od našeho finále, a už ten pověstnej vítr fouká,“ zalitoval Dostál, který obhájil bronz z loňského světového šampionátu v Račicích.

„Šel jsem si naproti štěstí s dráhou, ale nedopadlo to dobře. … no tak co! Nestalo se nic hroznýho, bronz z mistrovství světa je taky dobrý. Ale momentálně prostě zklamání,“ netajil Dostál

„Taky je to možná tím, že na Pimentu mi ještě kousek chybí,“ ocenil Dostál domácího hrdinu, který potěšil plné tribuny fanoušků. „Dnes jsem na něj určitě neměl.“

Majitel tří olympijských cenných kovů ale hned plánoval, jak zmobilizuje síly na rozjížďku čtyřkajaku. Nově složená posádka výstavní české disciplíny se totiž v aktuálním složení Jakub Špicar, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba ještě nepředstavila na žádném závodě. „Já mám ale formu velkou, a i když to na kiláku na vítězství nevyšlo, do čtyráku dám všechno. Když ne dnes, zítra určitě,“ naznačil, že se čtyřkajakam nemíní skončit v odpolední rozjížďce.